به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این مراسم که صبح امروز با حضور برخی اعضای مجلس خبرگان رهبری، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و نمایندگان بیوت مراجع عظام از جمله حضرات آیات مشکینی، جوادی آملی، موسوی جزایری،‌ حائری شیرازی، عمید زنجانی، صادق لاریجانی، طاهری خرم آبادی، دری نجف آبادی، شرعی، مرتضی مقتدایی، کعبی و حجج اسلام سید احمد خاتمی، حسینی بوشهری و ... برگزار شد، آیت‌الله محمد یزدی به عنوان رئیس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری رسما فعالیت خود را شروع کرد و از زحمات 22 ساله آیت ‌الله ابراهیم امینی در دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری قدردانی شد.



در این مراسم که در دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در قم برگزار شد، آیت‌الله محمد یزدی طی سخنانی با اشاره به خدمات فراوان آیت‌الله امینی در دوران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تأکید کرد: ایشان از شخصیت‌های وزین، مؤثر و صاحب قلم هستند که گام‌های مؤثری در تقویت و تحکیم نظام و انقلاب اسلامی برداشته اند.

نایب رئیس دوم مجلس خبرگان با بیان این‌که قطع رابطه آیت‌الله امینی با دبیرخانه مجلس خبرگان مصلحت نیست، تصریح کرد: امیدوارم در انجام کارهای دبیرخانه مجلس خبرگان کوتاهی نکنم اما از آیت‌الله امینی خواهش می‌کنم که رابطه خودشان را با دبیرخانه قطع نکنند چرا که ایشان در تأسیس و رشد دبیرخانه زحمات فراوانی را متحمل شدند.



وی در پایان خاطرنشان کرد: تصمیم بر این است تا جایی که از قانون و آیین نامه مربوط به مجلس خبرگان تجاوز نشود تغییراتی در دبیرخانه مجلس خبرگان صورت گیرد.

گفتنی است، در اولین اجلاسیه مجلس خبرگان دوره چهارم که اول اسفند ماه برگزار شد، آیت الله محمد یزدی نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان به عنوان رئیس دبیرخانه مجلس خبرگان انتخاب شد.