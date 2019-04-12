چراغ سبز مدافع پرسپولیس برای ماندن

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نادری در نیم فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران به پرسپولیس پیوست تا برای این تیم بازی کند.

مدافع پرسپولیس که ابتدای فصل به کورتریک بلژیک پیوسته بود به‌طور قرضی برای ۶ ماه به جمع شاگردان برانکو ایوانکوویچ اضافه شد تا جای خالی محمد انصاری و حسین ماهینی را که با مصدومیت دست و پنجه نرم می‌کنند پر کند.

نادری در مدت زمان کوتاه حضورش در پرسپولیس توانسته است بازی‌های خوبی را از خود به نمایش بگذارد تا نظر کادر فنی را برای تمدید قرارداد جلب کند.

مدافع ۲۳ ساله پرسپولیس نظر مثبت خود را برای ماندن در پرسپولیس گرفته است تا مسئولان باشگاه مذاکره برای قرارداد قطعی با وی را آغاز کنند.