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۱۷ اسفند ۱۳۸۵، ۲۰:۲۴

وزیر امور اقتصادی و دارایی :

حرکتهای کشور باید در چارچوب سیاستهای اصل 44 باشد

حرکتهای کشور باید در چارچوب سیاستهای اصل 44 باشد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همه حرکتهایی که در کشور انجام می شود باید در چارچوب سیاستهای کلی اصل 44 باشد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز ، دکتر دانش جعفری پیش از ظهر امروز در مراسم واگذاری سهام عدالت در استان فارس افزود : اجرای سیاست اصل 44 یک انقلاب اقتصادی و اجتماعی است.

وی تصریح کرد : هدف اصلی این سیاست تغییر نقش دولت از مالکیت به هدایت، شتاب گیری رشد اقتصادی و گسترش مالکیت در سطح عموم است.

دانش جعفری با اشاره به این که این سیاستها به بخش خصوصی و تعاونی اجازه می دهد به حوزه هایی که در گذشته در اختیار دولت بوده است وارد شوند، متذکر شد : در راستای اجرای اصل 44، داراییهای دولت به مردم واگذار می شود به گونه ای که اعمال حاکمیت دولت امکانپذیر باشد اما از انحصارگری جلوگیری شود.

وی در ادامه تاکید کرد : اکنون با امکانات دولت سالیانه تنها می توانیم 5 درصد رشد داشته باشیم و اگر بخواهیم این رقم را به 8 درصد برسانیم باید بخش خصوصی در این امر مشارکت کند و با این رشد، 12 سال دیگر ثروت کشور ما 2 برابر خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآورشد : در سیاستهای اصل 44 دو هدف تولید و توزیع ثروت باید مورد توجه قرار گیرد و هماهنگ با هم حرکت کند.

وی با تاکید بر این که اجرای سیاستهای این اصل زمان بر است اظهارداشت : شاید یک دهه طول بکشد که ساختار اقتصادی کشور ما از حالت دولتی به یک اقتصاد دوپایه تبدیل و این اصل به طور کامل اجرا شود.

 وی در ادامه هدف توزیع سهام عدالت را پرکردن فاصله بین قشر محروم و ثروتمند کشور در ارتباط با توزیع ثروت دانست و افزود : ثروت ثروتمندان 5/16 برابر فقرا کشور است و یکی از شعارهای دولت نهم نیز کاهش فاصله طبقاتی جامعه اعلام شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه تصریح کرد : استان فارس علی رغم این که استان برخورداری معرفی شده، برخوردار نیست و تعداد افراد واجد شرایط و محروم آن زیاد است به گونه ای که از نظر برخورداری سهام عدالت رتبه دوم را در بین استانهای کشور دارد.

استاندار فارس نیز در این مراسم خاطرنشان کرد : با اجرای اصل 44 قانون اساسی آن چه سرمایه دولت است در اختیار اقشار محروم و به طور کلی مردم قرار می گیرد و از جیره خواری جلوگیری می شود .

سید محمدرضا رضازاده تاکید کرد : اجرای این سیاستها در جهت تحقق عدالت و توزیع عادلانه منابع است.

وی خاطرنشان کرد : در مرحله اول توزیع سهام عدالت، این سهام بین 340 هزار نفر در استان فارس واگذار می شود که امیدواریم تا دو ماه آینده این تعداد واگذاری انجام شود.

کد مطلب 458734

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