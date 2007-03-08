حرکتهای کشور باید در چارچوب سیاستهای اصل 44 باشد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز ، دکتر دانش جعفری پیش از ظهر امروز در مراسم واگذاری سهام عدالت در استان فارس افزود : اجرای سیاست اصل 44 یک انقلاب اقتصادی و اجتماعی است.

وی تصریح کرد : هدف اصلی این سیاست تغییر نقش دولت از مالکیت به هدایت، شتاب گیری رشد اقتصادی و گسترش مالکیت در سطح عموم است.

دانش جعفری با اشاره به این که این سیاستها به بخش خصوصی و تعاونی اجازه می دهد به حوزه هایی که در گذشته در اختیار دولت بوده است وارد شوند، متذکر شد : در راستای اجرای اصل 44، داراییهای دولت به مردم واگذار می شود به گونه ای که اعمال حاکمیت دولت امکانپذیر باشد اما از انحصارگری جلوگیری شود.

وی در ادامه تاکید کرد : اکنون با امکانات دولت سالیانه تنها می توانیم 5 درصد رشد داشته باشیم و اگر بخواهیم این رقم را به 8 درصد برسانیم باید بخش خصوصی در این امر مشارکت کند و با این رشد، 12 سال دیگر ثروت کشور ما 2 برابر خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآورشد : در سیاستهای اصل 44 دو هدف تولید و توزیع ثروت باید مورد توجه قرار گیرد و هماهنگ با هم حرکت کند.

وی با تاکید بر این که اجرای سیاستهای این اصل زمان بر است اظهارداشت : شاید یک دهه طول بکشد که ساختار اقتصادی کشور ما از حالت دولتی به یک اقتصاد دوپایه تبدیل و این اصل به طور کامل اجرا شود.

وی در ادامه هدف توزیع سهام عدالت را پرکردن فاصله بین قشر محروم و ثروتمند کشور در ارتباط با توزیع ثروت دانست و افزود : ثروت ثروتمندان 5/16 برابر فقرا کشور است و یکی از شعارهای دولت نهم نیز کاهش فاصله طبقاتی جامعه اعلام شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه تصریح کرد : استان فارس علی رغم این که استان برخورداری معرفی شده، برخوردار نیست و تعداد افراد واجد شرایط و محروم آن زیاد است به گونه ای که از نظر برخورداری سهام عدالت رتبه دوم را در بین استانهای کشور دارد.

استاندار فارس نیز در این مراسم خاطرنشان کرد : با اجرای اصل 44 قانون اساسی آن چه سرمایه دولت است در اختیار اقشار محروم و به طور کلی مردم قرار می گیرد و از جیره خواری جلوگیری می شود .

سید محمدرضا رضازاده تاکید کرد : اجرای این سیاستها در جهت تحقق عدالت و توزیع عادلانه منابع است.

وی خاطرنشان کرد : در مرحله اول توزیع سهام عدالت، این سهام بین 340 هزار نفر در استان فارس واگذار می شود که امیدواریم تا دو ماه آینده این تعداد واگذاری انجام شود.