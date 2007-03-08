  1. سیاست
  2. سایر
۱۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۵۷

رئیس مجلس خبرگان از آیت‌الله امینی تقدیر کرد

رئیس مجلس خبرگان از آیت‌الله امینی تقدیر کرد

آیت‌الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری با تقدیم لوح تقدیری از زحمات و تلاش های آیت‌الله ابراهیم امینی مسئول دبیرخانه سابق مجلس خبرگان قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در بخشی از این لوح تقدیر آمده است: " کارنامه این مجلس در سه دوره گذشته، نشان ازتلاش مخلصانه عالمان متعهدی است که با درایت و دیانت این مسؤولیت خطیر را انجام داده‌اند، و از آن جمله نایب رئیس محترم آن، فقیه وارسته و مجتهد مجاهدی است که در سمت ریاست دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، و در طی یک دوره بیست و دو ساله، نقش برجسته و بی بدیلی در این نهاد ایفا نموده و بویژه در پرتو اندیشه خلاق و تفکر عمیق خویش، در زمینه تحکیم و تبیین مبانی نظری حکومت اسلامی، به توفیقاتی بزرگ و خدماتی ارزشمند، نائل شده است.»

در بخش دیگری از این تقدیرنامه آمده است مجلس خبرگان رهبری وظیفه خود می‌داند که با ارج نهادن به این تلاش توأم با صبر و صفا، از آن عالم بزرگوار تکریم نماید، و البته پاداش بیش از نیم قرن جهاد فرهنگی و سیاسی وی با خداوند متعال است.

برای جمهوری اسلامی ایران مایه افتخار است که چنین عالمان فرهیخته‌ای که در مکتب رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) پرورش یافته، با کمال اخلاص و در نهایت صداقت، عمر خویش را وقف نظام اسلامی نموده و به تعینات و تمتعات بی اعتنایی می‌کنند. استفاده از گنجینه پربهای انظار و تجارب حضرت آیت‌الله امینی، در آینده نیز برای مجلس خبرگان رهبری مغتنم خواهد بود."

بنا بر این گزارش، آیت‌الله علی مشکینی رئیس مجلس خبرگان در مراسم تودیع و معارفه رئیس دبیرخانه مجلس خبرگان نیز طی سخنانی گفت: در این جلسه از زحمات یک عالم جلیل القدر که مدت‌ها در انجام وظیفه کوشا بود و ما از عدم حضورایشان در مجلس خبرگان رهبری محروم هستیم، تجلیل می‌شود و همچنین عالم جلیل القدر دیگری به سمت رئیس دبیرخانه معرفی می‌شود.

رئیس مجلس خبرگان تأکید کرد: این علما باید بیشتر به مقام خودشان توجه کنند و روحیه گسترش و تقویت اسلام را تقویت کنند.

کد مطلب 458737

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها