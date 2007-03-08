برتری شناگران دانشگاه آزاد و صنعت گاز سرخس / یک رکورد ملی جابجا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله چهارم و پایانی چهارمین دوره لیگ شنای باشگاههای کشورازصبح آغازشد ودرپنج ماده نخست این رقابت ها ضمن جابجایی یک رکورد ملی توسط احمد رضا جلالی شناگرتیم دانشگاه آزاد در رده سنی 13- 14سال، شناگران دانشگاه آزاد وصنعت گازسرخس به عناوین برترمواد مختلف دست یافتند .





احمدرضا جلالی شناگرتیم دانشگاه آزاد امروز درماده 400 مترآزاد موفق شد با زمان 81/32/04 دقیقه رکورد قبلی این ماده را در رده سنی 13- 14( 23/35/04 دقیقه ) به میزان 2 ثانیه 58 صدم ثانیه بهبود بخشد.

درپنج ماده نخست این رقابتها نیز این نتایج بدست آمد:

200 متر کرال پشت : شاهین برادران از تیم گازسرخس با زمان 67/20/02 دقیقه

50 متر آزاد : محمد بیداریان از تیم دانشگاه آزاد با زمان 45/24/0 ثانیه

200 متر قورباغه : 1- محمد علیرضایی از تیم دانشگاه آزاد با زمان 85/35/02 دقیقه

400 متر آزاد : سیروس سعید از تیم دانشگاه آزاد با زمان 83/18/04 دقیقه

100× 4 مترمختلط تیمی : تیم دانشگاه آزاد متشکل از ریاحی، علیرضایی، سعید بیداریان با زمان 96/12/04 دقیقه .