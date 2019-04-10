فراگیر شدن آموزش های ترافیکی در سطح مدارس ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا محمدی بعد از ظهر چهارشنبه در برنامه جامع فرهنگ ترافیک که در دبیرستان شهید چمران اشکلک رحیم آباد رودسر برگزار شد، اظهار کرد: دوره‌های آموزش ترافیک در مدارس حاشیه راه‌های اصلی برگزار می‌شود.

وی افزود: در سال تحصیلی جدید آموزش‌های ترافیکی در ۶ مدرسه شهرهای آستانه، لولمان، کیاشهر، پیر بازار، جیرده، شفت و رحیم آباد برگزار شده است.

مسئول آموزش پلیس راه گیلان با بیان اینکه در شهرستان رودسر ۹ مدرسه مشمول این طرح قرار دارند، گفت: در شهر رحیم آباد این شهرستان نیز با توجه به شرایط ۳ مدرسه برای اجرای این طرح تعیین شده است.

سرهنگ محمدی بیان کرد: برگزاری این دوره‌های آموزشی به آشنایی دانش آموزان با فرهنگ ترافیکی و قوانین و مقررات کمک کرده و سبب آگاهی بخشی به جامعه می‌شود.

وی در ادامه ضمن گلایه از کم توجهی به استفاده از کمربند ایمنی در هنگام رانندگی، تصریح کرد: استفاده از کمربند ایمنی باید به یک فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل شود.

مسئول آموزش پلیس راه گیلان با اشاره به اینکه در ایام نوروز امسال ۲۱ نفر از هموطنانمان در سوانح جاده‌ای استان جان خود را از دست داده‌اند، ادامه داد: ۷ نفر جانباختگان این حوادث موتورسیکلت سواران بوده‌اند.