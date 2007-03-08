رضازاده اسطوره ورزش ایران و جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رضازاده قهرمان وزنه بردارکشورمان وعضوهیات رئیسه این فدراسیون که به همراه دیگر اعضای این هیئت و به منظورشرکت در اولین نشست هیات رئیسه فدراسیون وزنه برداری به جزیره زیبای کیش سفرکرده بود شب گذشته با مدیرعامل موسسه ورزش این منطقه دیداروگفتگو کرد .

دراین دیدارکه جلیل امیری دبیرفدراسیون نیزحضورداشت، دکترسجادی ضمن تبریک کسب مدال وی دربازیهای آسیایی دوحه گفت : رضا زاده درهرجا وهرمکانی که باشد محبوب ملت ایران است و تمام ایرانی ها ازدیدن وی و افتخار آفرینی هایش شاد ومسرور خواهند شد.

مدیرعامل موسسه ورزش کیش ادامه داد : رضا زاده نه تنها اسطوره ورزش ایران بلکه جهان است و درتمام میادین ورزشی از وی بعنوان یک اسطوره یاد خواهند کرد .

قهرمان اسبق دوومیدانی کشورمان درپایان ضمن آرزوی موفقیت روز افزون برای قهرمان جهان و المپیک گفت : بنده امیدوارم در عرصه های دیگرزندگی هم مانند ورزش موفق باشید و در آینده شاهد باشیم که شما بعنوان یکی ازمدیران ورزشی درسطوح بین المللی مانند فدراسیون جهانی وزنه برداری یا کمیته بین المللی المپیک مطرح شوید .