وام ۵ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری آسیب دیده از سیل پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید میعاد صالحی با اعلام این خبر گفت: در پی اجرای تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حمایت از سیل زدگان استان‌های گلستان، لرستان و مازندران و همانطور که مقرر شده بود، وام ۵ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری آسیب دیده در سیل اخیر در این سه استان روز گذشته (سه شنبه) به حساب این عزیزان واریز شد.

صالحی اظهار داشت: این تسهیلات به تعداد ۲ هزار فقره به مبلغ ۵ میلیون تومان با بازپرداخت ۳۶ ماه به حساب این عزیزان واریز شده که امیدواریم بخشی از مشکلات بازنشستگان در مناطق سیل زده به این ترتیب حل شود.

وی همچنین از پرداخت بیش از ۳۳ هزار فقره وام ضروری ۵ میلیون تومانی نوبت نخست از مرحله دوم وام بازنشستگان کشوری خبر داد و گفت: با توجه به اینکه ثبت نام اینترنتی مرحله دوم وام ضروری بازنشستگان این صندوق در بهمن ماه ۹۷ انجام و در اسفندماه نتایج واجدین شرایط آن بر روی سایت صندوق به نشانی cspf.ir قرار گرفته، نوبت اول وام برای بیش از ۳۳ هزار نفر از واجدین شرایط روز گذشته (سه شنبه) به حساب این عزیزان واریز شده است.

صالحی تصریح کرد: سعی ما بر این است که با همکاری بانک صادرات، مرحله دوم وام ضروری برای واجدین شرایط از فرودین تا شهریور ۹۸ طی ۶ یا ۷ نوبت به حساب این عزیزان واریز شود.

وی یادآور شد: این تسهیلات به مبلغ ۵ میلیون تومان با کارمزد ۴ درصد است که طی ۳۶ ماه از حقوق وام گیرندگان کسر خواهد شد.