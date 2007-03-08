به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله ابراهیم امینی نایب رییس سابق مجلس خبرگان رهبری روز پنجشنبه در مراسم تودیع خود، اظهار داشت: اما در حال حاضر که در اثر ضعف مزاج و عدم توانایی در انجام وظیفه ناچارم در دبیرخانه مجلس خبرگان فعال نباشم برایم مایه تأسف است.



وی افزود: ‌در گذشته اندیشه‌های سیاسی در حوزه مطرح نبود و یا کمتر مطرح بود ولی اکنون با لطف خداوند محققین و پژوهشگران فراوانی در حوزه علمیه قم وجود دارند که هرکدام در بخش‌های مختلف فقه واندیشه‌‌های سیاسی قلم می‌زنند.



آیت‌الله امینی در ادامه سخنان خود از محققان و پژوهشگران حوزه علمیه که با دبیرخانه مجلس خبرگان در ارتباط بود قدردانی کرد و خاطرنشان ساخت: امیدواریم در آینده از توانایی این افراد و اهل قلم حداکثر استفاده و بهره‌برداری انجام شود.



وی همچنین به برخی از اقدامات دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد و چاپ 30 کتاب در زمینه‌‌های فقه سیاسی و اندیشه سیاسی و همچنین انتشار 42 شماره فصلنامه حکومت اسلامی را از جمله این اقدامات برشمرد.



شایان ذکر است، در پایان این مراسم با اهداء لوح تقدیر و یک جلد نهج البلاغه امام علی (ع) از زحمات 22 ساله آیت‌الله امینی تقدیر و همچنین آیت‌الله محمد یزدی به عنوان رییس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری معرفی شد.

