به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله ابراهیم امینی نایب رییس سابق مجلس خبرگان رهبری روز پنجشنبه در مراسم تودیع خود، اظهار داشت: اما در حال حاضر که در اثر ضعف مزاج و عدم توانایی در انجام وظیفه ناچارم در دبیرخانه مجلس خبرگان فعال نباشم برایم مایه تأسف است.
وی افزود: در گذشته اندیشههای سیاسی در حوزه مطرح نبود و یا کمتر مطرح بود ولی اکنون با لطف خداوند محققین و پژوهشگران فراوانی در حوزه علمیه قم وجود دارند که هرکدام در بخشهای مختلف فقه واندیشههای سیاسی قلم میزنند.
آیتالله امینی در ادامه سخنان خود از محققان و پژوهشگران حوزه علمیه که با دبیرخانه مجلس خبرگان در ارتباط بود قدردانی کرد و خاطرنشان ساخت: امیدواریم در آینده از توانایی این افراد و اهل قلم حداکثر استفاده و بهرهبرداری انجام شود.
وی همچنین به برخی از اقدامات دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد و چاپ 30 کتاب در زمینههای فقه سیاسی و اندیشه سیاسی و همچنین انتشار 42 شماره فصلنامه حکومت اسلامی را از جمله این اقدامات برشمرد.
شایان ذکر است، در پایان این مراسم با اهداء لوح تقدیر و یک جلد نهج البلاغه امام علی (ع) از زحمات 22 ساله آیتالله امینی تقدیر و همچنین آیتالله محمد یزدی به عنوان رییس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری معرفی شد.
آیت الله امینی:
تمام تلاش خود را برای تقویت اندیشههای سیاسی در حوزه به کارگرفتم
آیتالله ابراهیم امینی گفت: ظرفیتهای علمی فراوانی در حوزه علمیه وجود دارد که باید از ظرفیت آنها در تقویت اندیشههای سیاسی در حوزه بیشتر استفاده شود و بنده در طول 22 سال مسئولیت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری تمام تلاش خود را برای تقویت اندیشههای سیاسی در حوزه به کارگرفتم.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله ابراهیم امینی نایب رییس سابق مجلس خبرگان رهبری روز پنجشنبه در مراسم تودیع خود، اظهار داشت: اما در حال حاضر که در اثر ضعف مزاج و عدم توانایی در انجام وظیفه ناچارم در دبیرخانه مجلس خبرگان فعال نباشم برایم مایه تأسف است.
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