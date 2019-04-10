برف و باران چهارمحال و بختیاری را فرا می گیرد

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود یک سامانه بارشی جدید به چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: بر اساس آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی با عبور متناوب امواج تراز میانی جو از امروز تا روز جمعه در بعضی ساعت‌ها (به ویژه در ساعت‌های بعد از ظهر) افزایش ابر، وزش باد موقتی و نسبتاً شدید، بارش‌های رگباری بهاری گاهی همراه با رعدوبرق به خصوص برای نواحی غربی و جنوبی استان پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: از اواخر وقت جمعه سامانه بارشی وارد استان خواهد شد که به تناوب تا روز یکشنبه، رگبار و رعدوبرق و وزش باد نسبتاً شدید را موجب خواهد شد.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بارش در ارتفاعات استان به ویژه شهرستان کوهرنگ به صورت برف پیش بینی می‌شود.

وی بیان کرد: شدت این سامانه بارشی کمتر از سامانه‌های بارشی هفته‌های اخیر است.