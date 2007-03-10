سونی دنیای 3 بعدی جدید خود را ارایه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سونی امیدوار است که Home بتواند موفقیت های شبکه های اجتماعی نظیر Second Life را تکرار کند.

با استفاده از این دنیای سه بعدی، بازی کنندگان Playstation 3 قادر خواهند بود تا با دوستان خود در دنیای مجازی و سه بعدی Home ارتباط برقرار کرده و به گپ زدن با یکدیگر بپردازند.

بر اساس گزارش بی.بی.سی فیل هریسون از سونی در کنفرانس تولید کنندگان بازی های ویدئویی و رایانه ای در سانفرانسیسکو گفت: این دنیای مجازی درباره جامعه، همراهی و ارتقای آن است.

در این بازی جدید، بازی کنندگان می توانند اسباب و لوازم و حتی لباس خریداری کنند. سونی ابراز امیدواری کرده است که شرکتهای خارج از دنیای بازی های ویدئویی نیز خواستار حضور در دنیای سه بعدی Home شوند.