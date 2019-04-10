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۲۱ فروردین ۱۳۹۸، ۱۷:۲۷

از طریق مرز آستارا؛

۱۵ محموله کمک های جمهوری آذربایجان به مناطق سیل زده وارد گیلان شد

۱۵ محموله کمک های جمهوری آذربایجان به مناطق سیل زده وارد گیلان شد

آستارا- ۱۵ محموله کمک های انساندوستانه وزارت حوادث غیر مترقبه جمهوری آذربایجان به ارزش ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به سیل زدگان کشور از طریق مرز زمینی آستارا وارد کشور شد.

آستارا- به گزارش خبرنگار مهر، مراسم استقبال از کاروان کمکی وزارت حوادث غیر مترقبه جمهوری آذربایجان بعد از ظهر چهارشنبه با حضور مدیرعامل جمعیت هلال گیلان، نماینده سفارت ایران در جمهوری آذربایجان، فرماندار، امام جمعه و فرماندهان انتظامی و هنگ مرزی آستارا در محل پل مرزی این شهرستان در نقطه صفر مرزی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان برگزار شد.

در این مراسم از کاروان کمک‌های انسان دوستانه جمهوری آذربایجان به سرپرستی سرلشکر الهام عبدالله یف فرمانده نیروهای غیر نظامی وزارت حوادث غیر مترقبه جمهوری آذربایجان با گل و شیرینی استقبال و قدردانی شد.

۱۵ محموله کمکی وزارت حوادث غیر مترقبه جمهوری آذربایجان به سیل زدگان استان‌های گلستان، لرستان و خوزستان شامل دو دستگاه بیل مکانیکی، ۱۳ کامیون و خودروی سواری با بار لباس کار، جلیقه نجات، لوازم آشپزخانه و ظروف غذا، کنسرو غذا، پتو، قایق ۴ متری، ژنراتور، چادر اسکان و پمپ تخلیه آب به ارزش ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.

کد مطلب 4587440

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