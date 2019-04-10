۱۵ محموله کمک های جمهوری آذربایجان به مناطق سیل زده وارد گیلان شد

آستارا- به گزارش خبرنگار مهر، مراسم استقبال از کاروان کمکی وزارت حوادث غیر مترقبه جمهوری آذربایجان بعد از ظهر چهارشنبه با حضور مدیرعامل جمعیت هلال گیلان، نماینده سفارت ایران در جمهوری آذربایجان، فرماندار، امام جمعه و فرماندهان انتظامی و هنگ مرزی آستارا در محل پل مرزی این شهرستان در نقطه صفر مرزی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان برگزار شد.

در این مراسم از کاروان کمک‌های انسان دوستانه جمهوری آذربایجان به سرپرستی سرلشکر الهام عبدالله یف فرمانده نیروهای غیر نظامی وزارت حوادث غیر مترقبه جمهوری آذربایجان با گل و شیرینی استقبال و قدردانی شد.

۱۵ محموله کمکی وزارت حوادث غیر مترقبه جمهوری آذربایجان به سیل زدگان استان‌های گلستان، لرستان و خوزستان شامل دو دستگاه بیل مکانیکی، ۱۳ کامیون و خودروی سواری با بار لباس کار، جلیقه نجات، لوازم آشپزخانه و ظروف غذا، کنسرو غذا، پتو، قایق ۴ متری، ژنراتور، چادر اسکان و پمپ تخلیه آب به ارزش ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.