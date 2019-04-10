معاون اول وزیر خارجه قزاقستان با ظریف دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار نیلئو بردی معاون اول وزیر امور خارجه قزاقستان که به منظور شرکت در شانزدهمین دور رایزنی های سیاسی در کشورمان حضور دارد بعد از ظهر امروز با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

در این ملاقات ظریف اظهار داشت: قزاقستان دوست بسیار خوب جمهوری اسلامی ایران است و روابط با این کشور مهم است.

معاون وزیر خارجه قزاقستان ضمن ابراز خرسندی از حضور در ایران گفت: مذاکرات خوبی با مقامات ایرانی داشتم و در سیاست چند وجهی قزاقستان، ایران همواره یکی از کشورهای مهم برای قزاقستان است و بدنبال گسترش مناسبات دو کشور هستیم.

در این دیدار همچنین در خصوص مناسبات دوجانبه، منطقه ای، بین المللی، نظام حقوقی دریای خزر، تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی، ترانزیت، همکاری های کنسولی، تحریم های غیر قانونی آمریکا علیه ایران و تشریح ابعاد خطرناک اقدام خصمانه اخیر آن رژیم ضد کشورمان، کریدورهای حمل و نقل، برگزاری اجلاس سیکا در تاجیکستان، حمایت قزاقستان از برجام تبادل نظر شد.