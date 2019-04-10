به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند عصر چهار شنبه در نشست با فرماندار، معاونین فرماندار، بخشداران و شهرداران شهرستان دشتی ضمن تبریک سال جدید و اعیاد شعبانیه اظهار داشت: در ایام نوروز با برنامه‌ریزی های صورت گرفته مسافرین نوروزی زیادی در استان بوشهر حضور پیدا کردند که به نسبت سال گذشته رشد خوبی شاهد بودیم.

وی افزود: امسال نیز باید با برنامه ریزی لازم بتوانیم ظرفیت‌های گردشگری استان به نحو مطلوب و بیش از گذشته به مسافرین نوروزی معرفی کنیم.

گراوند بیان کرد: علی رغم کاهش اعتبارات ولی در سال گذشته کارهای خیلی خوبی در استان و شهرستان دشتی صورت گرفت.

استاندار بوشهر اظهار کرد: در دو سال اخیر در زمینه آبیاری تحت فشار اقدامات ارزشمندی انجام گرفته که به نسبت گذشته چشمگیر بوده است.

وی تصریح کرد: در زمینه جذب تسهیلات اشتغالزایی نیز استان بوشهر رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده که از همت بالای فرمانداران استان تقدیر و تشکر می‌شود.

گراوند با بیان اینکه در شهرستان دشتی در حوزه اشتغال کارهای خوبی صورت گرفته گفت: از عملکرد نادری فرماندار دشتی رضایت کامل دارم.

گراوند خاطر نشان کرد: با پیگیری‌های فرماندار دشتی امروز این شهرستان به عنوان الگو در زمینه انرژی خورشیدی یاد می‌شود که همین عامل باعث توسعه و رونق استان می‌شود.

وی با اشاره به سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان بوشهر یادآور شد: مردم استان بوشهر و به ویژه مردم شهرستان دشتی در استقبال رئیس جمهور حضور پرشوری داشتند که از حضور باشکوه آنها قدرانی می‌شود.

توسعه گردشگری در دشتی

فرماندار دشتی نیز گفت: در سال گذشته کارهای خوبی در زمینه‌های مختلف صورت گرفته به طوری در زمینه نشاط اجتماعی که با مشارکت شهرداران و دهیاران برگزار شد رضایت مندی خوبی در بین مردم شاهد بودیم.

عبدالله نادری افزود: در زمینه تسهیلات اشتغالزایی نیز تاکنون بالغ بر ۲۶۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی پرداخت شده که تاکنون برخی از این طرح‌ها افتتاح و برخی دیگر نیز در هفته دولت به بهره برداری می‌رسد.

نادری یادآور شد: در حوزه گردشگری نیز تعداد اقامتگاه‌های بومی گردی در سطح شهرستان افزایش یافت و با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تعداد مسافرین نوروزی به نسبت سال گذشته دو برابر افزایش یافت.