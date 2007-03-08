ابوطالب از احتمال آبستراکسیون در مجلس خبر داد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سعید ابوطالب در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران گفت: 200 نفر از نمایندگان نامهای را به هیات رئیسه مجلس دادهاند که در آن خواستار بازگشت به لایحه دولت در خصوص بنزین یعنی همان بند «و» تبصره 13 شدهاند.
وی با تاکید بر اینکه این نمایندگان بر بازگشت به لایحه دولت اصرار دارند زیرا معتقدند دولت برای بنزین برنامهریزی کرده است، اظهار داشت: نمایندگان تصمیم دارند در صورت عدم پذیرش پیشنهاد آنها در جلسه روز یکشنبه هفته آینده مجلس آبستراکسیون و جلسه مجلس را ترک کنند.
ابوطالب خاطر نشان کرد: پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس و مصوبه مجلس در خصوص بنزین هزینههای بالایی دارد و باعث افزایش قیمت و نابسامانیهای بسیاری میشود.
نظر شما