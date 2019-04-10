به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا سالاریان ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: برای اینکه اصفهان را به یک شهر پایه گردشگری تبدیل شود لازم است تمامی ظرفیتهای این کلان شهر به دنیا معرفی شود
وی با اشاره به اینکه به منظور تبلیغ و جذب گردشگران خارجی نیاز به سفر استاندار و شهردار و دیگر مسئولان استان اصفهان به دیگر کشورها وجود دارد، ادامه داد: اصفهان به عنوان یک شهر بینالمللی حداقل با ۴۰ تا ۵۰ شهر جهان قرارداد خواهرخواندگی داشته باشد.
زمینه همکاری و خواهر خواندگی برای بارسلون اسپانیا و فلورانس ایتالیا فراهم نیست
مدیر دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان گفت: فلورانس ایتالیا از خواهرخواندگی با اصفهان استقبال نکرد و شرایط برای همکاری با بارسلون اسپانیا نیز فراهم نیست، در بسیاری از شهرهای جهان مسئولان عوض شدهاند و زمینه همکاری خیلی فراهم نیست.
وی با اشاره به اینکه برای خواهرخواندگی یکی از شهرهای کره جنوبی، آفریقای جنوبی و ازبکستان با اصفهان مذاکراتی با نمایندگان کشورهای مختلف داشتیم، گفت: در زمینه خواهرخواندگی نباید فقط نگاه فرهنگی داشته باشیم و باید در همه زمینهها این تعامل ایجاد شود.
مدیر دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان اضافه کرد: همانطور که یک تولیدکننده برای تبلیغ کالای خود هزینه میکند، ما هم باید برای شهر و استانمان هزینه کرده و از طریق سفرهای خارجی شهر و استان اصفهان را به جهانیان معرفی کنیم.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اینکه آمار روادید فرودگاهی به نسبت سال گذشته کمتر شده است، ادامه داد: دفاتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استانها مسائل و کارهای کنسولی را انجام میدهند که ما هم در سال گذشته ۳۴ هزار فقره سند تأیید کردیم.
سالاریان با اشاره به اینکه فرودگاه، ورودی شهر، وضیعت تردد عابران و خودروها در شهر اصفهان مناسب نیست و باید برای آن چارهاندیشی شود، تاکید کرد: همچنین در حوزه گردشگری آژانسها باید بهتر عمل کنند؛ یک آژانس خوب باید برای میزبانی از گردشگران هر کشور بروشور و محتوا با زبان مردم آن کشور را تهیه کند.
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