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۲۱ فروردین ۱۳۹۸، ۱۸:۴۳

مدیر دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان:

ظرفیت‌های کلان‌شهر اصفهان باید به دنیا معرفی شود

ظرفیت‌های کلان‌شهر اصفهان باید به دنیا معرفی شود

اصفهان- مدیر دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان گفت: برای اینکه اصفهان به یک شهر پایه گردشگری تبدیل شود لازم است تمامی ظرفیت‌های این کلان شهر به دنیا معرفی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا سالاریان ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: برای اینکه اصفهان را به یک شهر پایه گردشگری تبدیل شود لازم است تمامی ظرفیت‌های این کلان شهر به دنیا معرفی شود

وی با اشاره به اینکه به منظور تبلیغ و جذب گردشگران خارجی نیاز به سفر استاندار و شهردار و دیگر مسئولان استان اصفهان به دیگر کشورها وجود دارد، ادامه داد: اصفهان به عنوان یک شهر بین‌المللی حداقل با ۴۰ تا ۵۰ شهر جهان قرارداد خواهرخواندگی داشته باشد.

زمینه همکاری و خواهر خواندگی برای بارسلون اسپانیا و فلورانس ایتالیا فراهم نیست

مدیر دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان گفت: فلورانس ایتالیا از خواهرخواندگی با اصفهان استقبال نکرد و شرایط برای همکاری با بارسلون اسپانیا نیز فراهم نیست، در بسیاری از شهرهای جهان مسئولان عوض شده‌اند و زمینه همکاری خیلی فراهم نیست.

وی با اشاره به اینکه برای خواهرخواندگی یکی از شهرهای کره جنوبی، آفریقای جنوبی و ازبکستان با اصفهان مذاکراتی با نمایندگان کشورهای مختلف داشتیم، گفت: در زمینه خواهرخواندگی نباید فقط نگاه فرهنگی داشته باشیم و باید در همه زمینه‌ها این تعامل ایجاد شود.

مدیر دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان اضافه کرد: همان‌طور که یک تولیدکننده برای تبلیغ کالای خود هزینه می‌کند، ما هم باید برای شهر و استانمان هزینه کرده و از طریق سفرهای خارجی شهر و استان اصفهان را به جهانیان معرفی کنیم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه آمار روادید فرودگاهی به نسبت سال گذشته کمتر شده است، ادامه داد: دفاتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان‌ها مسائل و کارهای کنسولی را انجام می‌دهند که ما هم در سال گذشته ۳۴ هزار فقره سند تأیید کردیم.

سالاریان با اشاره به اینکه فرودگاه، ورودی شهر، وضیعت تردد عابران و خودروها در شهر اصفهان مناسب نیست و باید برای آن چاره‌اندیشی شود، تاکید کرد: همچنین در حوزه گردشگری آژانس‌ها باید بهتر عمل کنند؛ یک آژانس خوب باید برای میزبانی از گردشگران هر کشور بروشور و محتوا با زبان مردم آن کشور را تهیه کند.

کد مطلب 4587470

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