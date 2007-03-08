رئیس جمهور یک نهال زیتون غرس کرد

به گزارش خبرنگار مهر ، رئیس جمهور درخت را پایه آبادانی کشور خواند و گفت : درخت موجودی است که همه چیزش برای بشر و انسان ها مفید است که کمترین آن سایه ، لطافت هوا ، طراوت و زیبایی و میوه است.

رئیس جمهور با بیان اینکه کشور ما ، کشور کم آبی است، گفت : درخت موجب حفظ آب، خاک جلوگیری از فرسایش زمین می‌شود و زیبایی می آفریند.

وی با اشاره به کاشت نهال زیتون توسط خود گفت : کاشت زیتون اگر در کشور توسعه داده شود ، و روغن زیتون جایگزین سایر روغن ها شود ، در سلامت ، بهداشت و روحیه مردم تاثیر بسزایی دارد و دولت هم در این جهت برنامه ریزی های وسیعی صورت داده است .

احمدی نژاد با بیان اینکه در سال گذشته حدود 50 هزار هکتار زیتون کاری صورت گرفته است، گفت : در حدود 200 هزار هکتار توسط سازمان جنگل ها و منابع طبیعی ، درختکاری و جنگل کاری در کشور صورت گرفته است که باید این فرهنگ نزد مردم ما هم ، نهادینه شود .

وی افزود: اگر مردم ما سالی حداقل یک درخت بکارند ، هفتاد میلیون درخت می شود و اگر پانزده سال این رویه ادامه پیدا کند ، همه کشور ، رنگ و بویش عوض می شود و تغییرات شگرفی در محیط طبیعی ایجاد می کند .

رئیس جمهور در خاتمه با تاکید بر نگهداری درخت گفت : نگهداری درخت از کاشت آن مهم تر است و در این زمینه در وزارت کشاورزی و سازمان جنگل ها و منابع طبیعی برای جلوگیری ازپیشرفت کویر طراحی ها و برنامه های زیادی نیز صورت گرفته و در حال اجراست .