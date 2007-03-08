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۱۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۱۰

بعد از ظهر امروز و پس از بازگشت از عسلویه؛

رئیس جمهور یک نهال زیتون غرس کرد

رئیس جمهور یک نهال زیتون غرس کرد

دکتر احمدی‌نژاد بعد از ظهر امروز پس از بازگشت از عسلویه در سومین روز از هفته منابع طبیعی و درختکاری، یک نهال زیتون در محوطه فرودگاه مهرآباد تهران غرس کرد و به خبرنگاران گفت: یکی از زیباترین کارهایی که می‌تواند در کشور انجام شود، درختکاری‌ است.

به گزارش خبرنگار مهر ، رئیس جمهور درخت را پایه آبادانی کشور خواند و گفت : درخت موجودی است که همه چیزش برای بشر و انسان ها مفید است که کمترین آن سایه ، لطافت هوا ، طراوت و زیبایی و میوه است.

رئیس جمهور با بیان اینکه کشور ما ، کشور کم آبی است، گفت : درخت موجب حفظ آب، خاک  جلوگیری  از فرسایش زمین می‌شود و زیبایی می آفریند.

وی با اشاره به کاشت نهال زیتون توسط خود گفت : کاشت زیتون اگر در کشور توسعه داده شود ، و روغن زیتون جایگزین سایر روغن ها شود ، در سلامت ، بهداشت و روحیه مردم تاثیر بسزایی دارد و دولت هم در این جهت برنامه ریزی های وسیعی صورت داده است .

احمدی نژاد با بیان اینکه در سال گذشته حدود 50 هزار هکتار زیتون کاری صورت گرفته است، گفت : در حدود 200 هزار هکتار توسط سازمان جنگل ها و منابع طبیعی ، درختکاری و جنگل کاری در کشور صورت گرفته است که باید این فرهنگ نزد مردم ما هم ، نهادینه شود .

وی افزود: اگر مردم ما سالی حداقل یک درخت بکارند ، هفتاد میلیون درخت می شود  و اگر پانزده سال این رویه ادامه پیدا کند ، همه کشور ، رنگ و بویش عوض می شود و تغییرات شگرفی در محیط طبیعی ایجاد می کند .

رئیس جمهور در خاتمه با تاکید بر نگهداری درخت گفت : نگهداری درخت از کاشت آن مهم تر است و در این زمینه در وزارت کشاورزی و سازمان جنگل ها و منابع طبیعی برای جلوگیری ازپیشرفت کویر طراحی ها و برنامه های زیادی نیز صورت گرفته و در حال اجراست .

کد مطلب 458748

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