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۲۱ فروردین ۱۳۹۸، ۱۸:۳۳

معاون عمرانی استانداری قزوین:

پروژه‌های عمرانی استان قزوین بررسی مجدد کارشناسی می‌شود

پروژه‌های عمرانی استان قزوین بررسی مجدد کارشناسی می‌شود

قزوین- معاون عمرانی استانداری قزوین گفت: با تعیین یک تیم تخصصی تمامی پروژه‌های عمرانی استان مورد بررسی کارشناسی مجدد قرار می‌گیرد تا اشکالات فنی احتمالی آنها برطرف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخزاد روز چهارشنبه در جلسه کمیته فنی مدیریت بحران استان قزوین که در استانداری برگزار شد اظهار داشت: حوادثی که در ابتدای امسال در برخی از استان‌های کشور از جمله قزوین رخ داد اهمیت توجه به مسائل فنی در اجرای پروژه‌ها را د و چندان می‌کند.

وی اضافه کرد: بی توجهی در ساخت و سازهای دولتی و خصوصی می‌تواند در هنگام بروز حوادث خسارات جبران ناپذیری داشته باشد و استان را دچار چالش‌های جدی کند.

فرخزاد تصریح کرد: در استان قزوین تصمیم گرفته شده تا یک تیم شش نفره شامل متخصصان مدیریت بحران، دفتر فنی استانداری، محیط زیست، شرکت آب منطقه‌ای و منابع طبیعی و آبخیز داری برای بررسی پروژه‌های استان تشکیل شود تا همه طرح‌ها را مورد بررسی مجدد قرار دهند.

وی یادآور شد: این تیم با یک نگاه همه جانبه تلاش خواهد کرد بر اساس پهنه بندی سیل خیزی، داشتن پیوست‌های زیست محیطی، تمام پروژه‌های در حال ساخت و حتی آماده بهره برداری را مورد بررسی کارشناسی و بازنگری قرار دهد.

معاون عمرانی استانداری قزوین بیان کرد: بازدیدهای میدانی تیم کارشناسی در استان از چند روز آینده فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و در نهایت گزارش‌ها به معاونت عمرانی ارسال خواهد شد.

وی بیان کرد: در صورت گزارش دریافتی مبنی بر وجود ایرادات کارشناسی در پروژه‌ها بویژه در خصوص ساخت و سازهای انجام شده در حریم و تغییر کاربری موارد تصرف شده به شورای حفظ حقوق بیت المال ارجاع خواهد شد.

فرخزاد اظهار داشت: در حال حاضر این تیم با حضور شش نفر تشکیل شده و در صورت نیاز افراد دیگری به آنها اضافه خواهد شد.

وی افزود: امیدواریم با این کار بتوانیم قبل از بروز حادثه مشکلات و نواقص طرح‌ها را استخراج کرده و برای رفع آنها اقدام کنیم.
 

کد مطلب 4587489

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