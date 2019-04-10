به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخزاد روز چهارشنبه در جلسه کمیته فنی مدیریت بحران استان قزوین که در استانداری برگزار شد اظهار داشت: حوادثی که در ابتدای امسال در برخی از استان‌های کشور از جمله قزوین رخ داد اهمیت توجه به مسائل فنی در اجرای پروژه‌ها را د و چندان می‌کند.

وی اضافه کرد: بی توجهی در ساخت و سازهای دولتی و خصوصی می‌تواند در هنگام بروز حوادث خسارات جبران ناپذیری داشته باشد و استان را دچار چالش‌های جدی کند.

فرخزاد تصریح کرد: در استان قزوین تصمیم گرفته شده تا یک تیم شش نفره شامل متخصصان مدیریت بحران، دفتر فنی استانداری، محیط زیست، شرکت آب منطقه‌ای و منابع طبیعی و آبخیز داری برای بررسی پروژه‌های استان تشکیل شود تا همه طرح‌ها را مورد بررسی مجدد قرار دهند.

وی یادآور شد: این تیم با یک نگاه همه جانبه تلاش خواهد کرد بر اساس پهنه بندی سیل خیزی، داشتن پیوست‌های زیست محیطی، تمام پروژه‌های در حال ساخت و حتی آماده بهره برداری را مورد بررسی کارشناسی و بازنگری قرار دهد.

معاون عمرانی استانداری قزوین بیان کرد: بازدیدهای میدانی تیم کارشناسی در استان از چند روز آینده فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و در نهایت گزارش‌ها به معاونت عمرانی ارسال خواهد شد.

وی بیان کرد: در صورت گزارش دریافتی مبنی بر وجود ایرادات کارشناسی در پروژه‌ها بویژه در خصوص ساخت و سازهای انجام شده در حریم و تغییر کاربری موارد تصرف شده به شورای حفظ حقوق بیت المال ارجاع خواهد شد.

فرخزاد اظهار داشت: در حال حاضر این تیم با حضور شش نفر تشکیل شده و در صورت نیاز افراد دیگری به آنها اضافه خواهد شد.

وی افزود: امیدواریم با این کار بتوانیم قبل از بروز حادثه مشکلات و نواقص طرح‌ها را استخراج کرده و برای رفع آنها اقدام کنیم.

