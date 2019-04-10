مرکز اورژانس بیمارستان آموزشی درمانی ابن سینای شیراز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح بخش اورژانس بیمارستان ابن سینا، گفت: این بخش با ۳۰ تخت بستری به مساحت ۸۲۶ متر مربع، با اعتباری بالغ بر ۲۱ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

دکتر علی بهادر افزود: خدمات بستری در این مرکز تک تخصصی اعصاب و روان که موفق به دریافت گواهینامه اعتباربخشی با درجه یک شده است، در بخش‌های اورژانس زنان و مردان به صورت مجزا، بخش زنان و پنج بخش مردان، با حضور روانپزشک، متخصص مغز و اعصاب و داخلی ارائه می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه تعداد تخت‌های مصوب ۱۸۸ تخت و تخت‌های فعال مرکز آموزشی درمانی ابن سینا ۲۲۹ تخت است افزود: دیگر خدمات این مرکز در واحدهای پاراکلینیک، مشاوره تحصیلی، مشاوره ازدواج و رفتاری، نوروفیدبک، شوک درمانی، ترک اعتیاد است.

بهادر ادامه داد: آموزش خانواده بیماران و درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی با ضریب اشغال تخت ۹۸ درصد ارائه می‌شود و از سال ۱۳۹۲ تاکنون، با کمک طرح تحول نظام سلامت، ۸۰ درصد بخش‌های درمانی و اداری این مرکز با جدیدترین امکانات عمرانی روز بازسازی شده است.