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۲۱ فروردین ۱۳۹۸، ۱۸:۳۸

با حضور وزیر بهداشت؛

مرکز اورژانس بیمارستان آموزشی درمانی ابن سینای شیراز افتتاح شد

مرکز اورژانس بیمارستان آموزشی درمانی ابن سینای شیراز افتتاح شد

شیراز _ با حضور وزیر بهداشت مرکز اورژانس بیمارستان ابن سینا با اعتبار ۲۱ میلیارد ریال افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح بخش اورژانس بیمارستان ابن سینا، گفت: این بخش با ۳۰ تخت بستری به مساحت ۸۲۶ متر مربع، با اعتباری بالغ بر ۲۱ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

دکتر علی بهادر افزود: خدمات بستری در این مرکز تک تخصصی اعصاب و روان که موفق به دریافت گواهینامه اعتباربخشی با درجه یک شده است، در بخش‌های اورژانس زنان و مردان به صورت مجزا، بخش زنان و پنج بخش مردان، با حضور روانپزشک، متخصص مغز و اعصاب و داخلی ارائه می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه تعداد تخت‌های مصوب ۱۸۸ تخت و تخت‌های فعال مرکز آموزشی درمانی ابن سینا ۲۲۹ تخت است افزود: دیگر خدمات این مرکز در واحدهای پاراکلینیک، مشاوره تحصیلی، مشاوره ازدواج و رفتاری، نوروفیدبک، شوک درمانی، ترک اعتیاد است.

بهادر ادامه داد: آموزش خانواده بیماران و درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی با ضریب اشغال تخت ۹۸ درصد ارائه می‌شود و از سال ۱۳۹۲ تاکنون، با کمک طرح تحول نظام سلامت، ۸۰ درصد بخش‌های درمانی و اداری این مرکز با جدیدترین امکانات عمرانی روز بازسازی شده است.

کد مطلب 4587491

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