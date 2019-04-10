آسیب به منازل ۲۰۰۰ نفر از ایثارگران مناطق سیل زده

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود پاکدل روز گذشته در ابتدای سفر خود به استان ایلام جهت بررسی وضعیت ایثارگران آسیب‌دیده در سیل اخیر، با حضور در گلزار مطهر شهدای شهر ایلام به مقام شامخ شهدای این شهر ادای احترام کرد.

وی در ادامه سفر خود با حضور در دفتر امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان ایلام گفت: نزولات آسمانی و بارش‌های اخیر با توجه به خشکسالی‌های گذشته اتفاق بسیار خوبی بود اما جاری شدن سیل در بعضی از مناطق باعث ایجاد خساراتی شد. بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز برای رسیدگی به وضعیت ایثارگران آسیب‌دیده در سیل به سرعت اقدام به تشکیل ستاد بحران کرد.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: در نخستین سیل پیش آمده معاون محترم توسعه مدیریت و منابع بنیاد برای بازدید وضعیت به استان‌های گیلان و مازندران سفر کرد و بنده نیز عازم استان فارس شدم و امروز نیز معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد به استان لرستان و معاون بهداشت و درمان نیز به استان کرمانشاه سفر کرده‌اند.

پاکدل تأکید کرد: خوشبختانه ایثارگران تحت پوشش بیمه حوادث قرار دارند و در حال حاضر بررسی و ارزیابی خسارات وارده به ایثارگران در حال انجام است. آمارهای اولیه حاکی از وارد شدن خسارت به منازل مسکونی حدود ۲۰۰۰ ایثارگر در مناطق مختلف کشور است.

وی با بیان اینکه تا سقف ۳۵ میلیون تومان توسط شرکت بیمه‌گر به ایثارگران آسیب‌دیده پرداخت می‌شود افزود: شرکت بیمه کوثر به‌عنوان بیمه‌گر در برخی از استان‌های سیل‌زده حضور پیدا کرده و مشغول بررسی پرونده‌هاست و در استان‌های مازندران و گلستان به دلیل بروز سیل در ابتدای سال این مبالغ در آستانه پرداخت قرار دارد.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان گفت: ایثارگران همواره و در هر لحظه‌ای که آسیبی کشور را تهدید کرده وارد صحنه شده‌اند و امروز که بعضی از این عزیزان دچار حادثه و آسیب شده‌اند وظیفه همه ما حمایت و کمک به آن‌هاست تا هرچه سریع‌تر مشکلات آن‌ها برطرف شود.

حجت‌الاسلام کریمی تبار نماینده ولی فقیه و امام جمعه ایلام نیز در این دیدار گفت: در حادثه سیل اخیر روحیه و حرکات جهادی در کمک‌رسانی به آسیب دیدگان نمود پیدا کرد و همدلی و وحدت خوبی بین مردم ایجاد شد.

وی ادامه داد: استان ایلام از نظر زیرساختی دچار ضعف‌هایی است و مشکلاتی در این استان وجود دارد، اما با تدابیر صورت گرفته در بسیاری از بروز موارد آسیب‌ها و خسارات بیشتر جلوگیری شد.

پاکدل در ادامه سفر خود با حضور در شهرها و مناطق استان ایلام ضمن بررسی شرایط با جمعی از ایثارگران سیل زده دیدار و گفت و گو کرد.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور در منزل جانباز محمد عبدی در جریان وضعیت این جانباز و آسیب‌های وارد شده قرار گرفت و گفت: بنیاد نهایت تلاش خود را برای رسیدگی و کاهش مشکلات ایثارگران آسیب دیده انجام می‌دهد و ان‌شاءالله خداوند نیز در این مسیر به ما کمک خواهد کرد.

پاکدل همچنین در دیدار با جانباز سعیدی مقدم و فرزند شهید سلطانیان گفت: باران و نزولات آسمانی مایه خیر است، اما به دلیل حجم بالای بارندگی در بعضی نقاط شاهد سیل بودیم که آسیب‌هایی به مردم وارد شد. وظیفه بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز کاهش این خسارات است و این کار از راه‌هایی چون استفاده از بیمه حوادث و اعطای وام انجام می‌شود.

وی در گفت‌وگویی خبری با اشاره به وارد شدن خسارت به حدود ۲۵۰ ایثارگر در استان ایلام گفت: خوشبختانه آسیب جانی به ایثارگران این استان وارد نشده است. با توجه به دستور حجت‌الاسلام والمسلمین شهیدی ستاد مدیریت بحران در بنیاد تشکیل شد و در حال فعالیت برای رسیدگی به امور ایثارگران آسیب دیده در سیل است.

گفتنی است علی گودرزی مدیرکل دفتر برنامه و بودجه بنیاد، اسلام کریمی مدیر عامل صندوق قرض‌الحسنه شاهد و سلیمان رستمیان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد را همراهی می‌کردند.