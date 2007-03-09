رهبران دینی آمریکا خواستار ممنوعیت سیگار کشیدن شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کشیش جو ریمز نماینده کنفرانس کلیسای متودیست ایالات متحده در آلاباما اظهار داشت: ما در جامعه دینی خود زمان بسیاری را صرف تدفین مادران، پدران، خواهران و برادرانی کرده ایم که قربانی اعتیاد تنباکو شده اند.

مسیحیان باپتیست، متودیست، کلیسای ملی سیاه پوستان و ستاد کودکان بدون تنباکو در ارائه این درخواست به قانونگذاران ایالات متحده سهیم بودند.

برخی از این درخواستها مبنی بر ممنوعیت سیگار کشیدن در مجلس سنا و کریدورهای مجلس ایالتی با موفقیت رو به رو شدند.

ستاد رهبران دینی علیه سیگاه کشیدن درمحل کار اعتقاد دارد که باید یک ائتلاف تازه از این ستاد حمایت کند.