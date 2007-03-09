۱۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۱۴

رهبران دینی آمریکا خواستار ممنوعیت سیگار کشیدن شدند

رهبران دینی ایالات متحده در شهر مونتگومری مرکز ایالت آلاباما به فعالان بهداشت و درمان ملحق شدند تا از قانونگذاران بخواهند سیگار کشیدن را در محل کار افراد سراسر ایالات متحده ممنوع کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کشیش جو ریمز نماینده کنفرانس کلیسای متودیست ایالات متحده در آلاباما اظهار داشت: ما در جامعه دینی خود زمان بسیاری را صرف تدفین مادران، پدران، خواهران و برادرانی کرده ایم که قربانی اعتیاد تنباکو شده اند.

مسیحیان باپتیست، متودیست، کلیسای ملی سیاه پوستان و ستاد کودکان بدون تنباکو در ارائه این درخواست به قانونگذاران ایالات متحده سهیم بودند.

برخی از این درخواستها مبنی بر ممنوعیت سیگار کشیدن در مجلس سنا و کریدورهای مجلس ایالتی با موفقیت رو به رو شدند.
ستاد رهبران دینی علیه سیگاه کشیدن درمحل کار اعتقاد دارد که باید یک ائتلاف تازه از این ستاد حمایت کند.

