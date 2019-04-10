سرهنگ سید رضا علوی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در طرح نوروزی پلیس از ۲۵ اسفند ۹۷ لغایت ۱۷ فروردین ماه جاری ۹۹۲ فقره تماس با فوریتهای پلیسی دامغان برقرار شد، ابراز داشت: از این تماسها ۵۴۴ مورد از سوی پلیس عملیاتی شد.
وی بابیان اینکه طی این ایام ۱۵۲ فقره تصادف در حوزه درون و برونشهری دامغان به وقوع پیوست، اضافه کرد: از این تعداد ۱۰۶ فقره تصادف درونشهری و ۴۶ فقره دیگر برونشهری محسوب میشود.
فرمانده انتظامی دامغان بابیان اینکه سه نفر در ایام تعطیلات نوروز براثر تصادف فوت کردند، ابراز داشت: تعداد مجروحان در حوزه درونشهری ۲۳ نفر و در حوزه برونشهری ۷۹ نفر بوده است.
علوی در ادامه تصریح کرد: پلیس دامغان با بهکارگیری تمام امکانات و استفاده از ظرفیت نیروی انسانی تلاش کرد تا خدمات خوبی را به مسافران نوروزی و همشهریان دامغانی ارائه شود.
وی بابیان اینکه خط قرمز پلیس امنیت شهروندان است و در این زمینه با هیچکس تعارف ندارد، اضافه کرد: رفتار پلیس هم در طول این ایام رعایت مؤلفه اسلامی همراه با رضایتمندی مردم بود که در کنار شعار نوروزی (نشاط بهاری_ نظم و قانون مداری) به اجرا درآمده است.
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