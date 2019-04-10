تاکنون به ۱۷۰۰ طرح‌ اشتغالزایی روستایی تسهیلات ارائه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدی کیا عصر چهارشنبه در مراسم اهدا و واگذاری ۳۰۰ فقره اسناد املاک بنیاد علوی که با مسئولان استانی و شهرستانی در سالن ورزشی روستای داودآباد قرچک برگزار شد طی سخنانی ضمن درود به همه پاسداران شجاع و امام و رهبری اظهار داشت: با وجود اینکه همه مردم ایران یکپارچه بر سپاه پاسداران سلام و درود می‌فرستند امیدواریم دشمن همچنان از سپاه عصبانی بماند.

سعیدی کیا با بیان اینکه در سال ۹۷ به هر استان ۲۵۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال مناطق روستایی پرداخت شده است گفت: این وام برای این است که روستاها برای برنامه‌های در نظر گرفته شده شأن با اعلام به استانداری انجام دهند.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در خصوص سابقه پرداخت تسهیلات اشتغال به مناطق روستایی گفت: از سال ۱۳۹۵ این بنیاد با کمک معاونت توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری در حمایت از طرح‌های متوسط اشتغالزایی روستایی، پرداخت این نوع تسهیلات را آغاز کرده است.

وی ادامه داد: از ابتدای انجام این برنامه همکاری برای توسعه مشاغل متوسط روستایی تاکنون یک هزار و ۷۰۰ طرح مصوب به بانک سینا به عنوان بانک عامل معرفی شد.

سعیدی کیا تعداد طرح‌هایی که منجر به عقد قرارداد با بانک شد را یک هزار و ۱۵۰ طرح ذکر کرد و گفت: بر اساس پیشرفت فیزیکی طرح تسهیلات به آنها پرداخت می‌شود و این کار در سطح کشور ۳ سال است تدوین شده و در این مدت ۱۷۰۰ به طرح هادی رسیده و انشااله از این طرح استفاده کنیم و سبب رونق تولید بشویم.