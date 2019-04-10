مصوبات مجمع تشخیص مصلحت ۱۰ سال اعتبار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری ضمن تشکر از رسانه‌ها بابت پوشش یک سال گذشته اخبار مجمع تشخیص، گفت: اولین جلسه مجمع در سال جدید تشکیل شد. از این پس جلسات مجمع از شنبه به چهارشنبه موکول شده است. پیش از این جلسات مجمع روزهای شنبه صبح برگزار می‌شد اما از این به بعد عصر روزهای چهارشنبه جلسات برگزار می‌شود و هیئت عالی نظارت نیز یک هفته در میان برگزار می‌شود.

وی همچنین ضمن اشاره به دستور جلسه امروز مجمع تشخیص گفت: در جلسه امروز در مورد زمان بندی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت صحبت کردیم. همانطور که مردم می‌دانند مصوبات مجمع تشخیص در حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بنام مصلحت و با اعتبار تشخیص مصلحت صورت می‌گیرد یعنی اگر در یک ماده قانونی و در یک قانون، شورای نگهبان قانونی را مخالف قانون اساسی و شرع بداند ولی مجلس شورای اسلامی بر آن اصرار داشته باشد و بگوید چنین چیزی برای جامعه، مصلحت است حال چه در بعد زندگی و معیشت مردم و چه در بعد امنیت کشور اگر بر مصوبه خود اصرار کند و ایراد شورای نگهبان را دخالت ندهد و قانون خود را اصلاح نکند قانون اساسی گفته است که مجلس در چنین شرایطی می‌تواند این مصوبه را به مجمع تشخیص ارسال کرده و از مجمع درخواست کند که مصوبه او را تثبیت کند. اینجا تشخیص مصلحت شکل می‌گیرد.

رضایی گفت: حال تشخیص مصلحت بر نظر شورای نگهبان ایراد نمی‌گیرد بلکه آن مصوبه را بررسی می‌کند که آیا این مصوبه به مصلحت جامعه و نظام هست یا خیر که در این صورت ممکن است نظر مجلس را تصویب کند و یا ممکن است نظر مجلس را تأیید نکند. حال بحث این است که مصوبات مجمع تشخیص در زمینه مصلحت آیا باید دارای زمان باشد یا خیر.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: مقام معظم رهبری و بسیاری از مراجع نظرشان بر این است که این مصوبات باید زمان داشته باشد زیرا که مصلحت بر اساس شرایط خاصی، مصلحت است. این طور نیست که همیشگی باشد و شرایطی پیش می‌آید که بر اساس آن مصلحت تصمیم گرفته می‌شود و ممکن است پس از مدتی آن شرایط لغو گردد که در این صورت آیا مصوبه‌ای که مجمع تصویب کرده و آن قانون باید با حیات خود ادامه دهد یا خیر؟

وی گفت: در این موضوع بحث کردیم که ما نیاز به زمانبندی در مصوبات مصلحتی داریم و در این خصوص ۴ ماده پیشنهاد شد که یکی از آنها امروز تصویب گردید. یعنی آئین نامه در مورد زماندار بودن مصوبات تشخیص مصلحت این طور شد که اعتبار مصوبات مبتنی بر مصلحت ۱۰ سال خواهد بود مگر اینکه بنابر ضرورت خاصی زمان کمتر یا بیشتر نیاز باشد که آن هم با تصویب مجمع تشخیص خواهد بود.

رضایی تصریح کرد: بنابراین از این پس تمام مصوبات مصلحتی ۱۰ ساله خواهند شد مگر موارد خاصی که ضرورت ایجاب کند که کمتر یا بیشتر از ۱۰ سال مصوبه‌ای ادامه داشته باشد ولی اصل بر این است که مصوبات مصلحتی مدت ۱۰ ساله داشته باشند.

دولت آمریکا یک ارتش تروریستی دارد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین خاطرنشان کرد: در ابتدای جلسه، حضرت آیت الله آملی مسائلی را در خصوص موضوعات مختلف کشور مطرح کردند و بیانیه مجمع نیز در انتها قرائت شد. در موضوعاتی که مطرح شد ابتدا مسئله سیل زدگان در مجمع بیان گردید که مجمع با تشکر از مردم، نیروهای مسلح، نهادهای دولتی، نهادهای بخش خصوصی که در این دو، سه هفته به کمک سیل زدگان شتافتند و نهایت تلاش خود را در این زمینه انجام دادند و با بسیج امکانات به کمک هموطنان شتافتند، متشکریم.

رضایی گفت: در ادامه جلسه با درخواست از نهادهای دولتی خواستار افزایش سرعت کار امدادرسانی شدیم و همچنین درخواست کردیم که با کاهش مسائل دست و پا گیر اداری، کمک کنند تا مشکلات مردم زودتر حل شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: بالاخره برخی روابط دست و پا گیر اداری وجود دارد که باعث می‌شود امکانات به موقع به دست سیل زدگان نرسد که بر این موضوع تاکید شد.

رضایی اظهار داشت: موضوع دیگری که در جلسه امروز مجمع تشخیص بررسی شد اقدام اخیر آمریکا بود. در حقیقت دولت آمریکا که خود یک ارتش تروریستی دارد و از جنگ جهانی دوم تا به امروز صدها هزار نفر توسط بمب‌های آمریکا از ویتنام تا عراق، افغانستان از این موضوع صدمه دیده اند و اگر حجم کشته‌های بعد ازجنگ جهانی دوم و مجروحین را روی هم بگذاریم به اندازه یک جنگ جهانی، آمریکا در ۵۰-۶۰ سال اخیر انسان‌ها را کشته است و حالا کشوری با این سابقه می‌آید و یک نهاد مدافع امنیت و صلح را به عنوان تروریست قلمداد می‌کند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: حال شما ببینید سپاه چه ارگانی است و ارتش آمریکا چه ارگانی است؟ سپاه کسی است که در مقابل صدام حسین ایستاد و سربازان و متجاوزین بعثی را بیرون کرد ولی ارتش آمریکا ابتدا از صدام حمایت کرد و اطلاعات به کلی سری ما را در اختیار ارتش عراق قرار داد. بعد هم که صدام از دستور آمریکا خارج شد و به کویت حمله کرد آمریکاییها به سراغ صدام آمدند. بنابراین صدام را آمریکایی‌ها تحریک کردند و باعث شدند که وارد ایران شود. صدام حسین کسی بود که تمام افکار عمومی دنیا چه در حمله به ایران و چه در حمله به کویت او را محکوم می‌کردند.

رضایی گفت: سپاه در مقابل داعش ایستاد و داعش را از عراق و سوریه بیرون کرد که این موضوع با کمک دولت سوریه و عراق انجام گرفت. خود این دولت‌ها درخواست کردند که سپاه از لحاظ آموزش به آنها مشاوره دهد و به آنها کمک کند. بنابراین سپاه در مقابله با داعش بیشترین فداکاری‌ها را انجام داده است اما ارتش آمریکا در مقابل داعش دقیقاً مقابل این موضع بود که ترامپ هم درگذشته به زبان خود گفت که اوباما و کلینتون داعش را ایجاد کردند و این اعترافات خود او در آمریکا است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن اشاره به تأثیر سپاه در پیشرفت کشور، افزود: سپاه در حوزه سازندگی نیز به محض آنکه از جنگ رهایی یافت امکانات مهندسی خود را با اصرار دولتی‌ها از زمان آقای هاشمی تا به امروز با اصرار دولتی‌ها و تقاضا و نامه‌های مکتوب آنها و درخواست‌های فراوانی که وزارتخانه‌ها از سپاه می‌کردند امکانات خود را در اختیار سازندگی کشور قرار داد.

وی افزود: در موضوع سیل و زلزله اخیر هم اولین نهادهای که وارد عرصه می‌شود سپاه بوده است. لذا از آق قلا گرفته تا اهواز و سوسنگرد در مقابل سیل و زلزله سپاه اولین نهادی است که خود را سپر بلای ملت ایران کرده است.

از مصوبه شورای عالی امینت ملی تشکر می‌کنیم

رضایی گفت: آمریکایی که در کنار تروریست‌ها بودند و آنها را بوجود آوردند و حمایت کردند و از متجاوزانی مثل صدام و اسرائیل حمایت کردند، امروز هم از عربستان در برابر یمن حمایت می‌کنند و حتی از تجاوز عربستان به بحرین نیز حمایت می‌کنند. سپس یک ارتش ملی و یک سپاه ملی را تروریست اعلام می‌کنند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: هم ریاست مجمع تشخیص و هم اعضای مجمع صحبت‌هایی کردند و این اقدام آمریکا را محکوم ساختند.

وی گفت: ما امروز از مصوبه شورای عالی امینت ملی تشکر می‌کنیم و همچنین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی متشکریم که با برخوردی انقلابی نشان دادند که ما همگی پاسدار هستیم و در برابر دفاع از ایران و منافع ملی همگی پاسداریم. وقتی منافع ملی کشور مطرح می‌شود همه ملت پاسدار و بسیجی هستند و الحمدالله اقدام خوبی که در جامعه و دانشگاه‌ها صورت گرفت پاسخ بسیار خوبی در برابر این اقدام نابخردانه و بدون محاسبه عقلانی دولت آمریکا بوده است.

رضایی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به شرایط امروز کشور و اقدام آمریکا، دیگر حضور ایران در کنوانسیون پالرمو موضوعیتی ندارد و باید از دستور کار خارج شود، دیدگاه شما در مورد این موضوع چیست و همچنین نظر شما در مورد وزارت خزانه داری آمریکا در مورد نظری که این کشور در مورد گروه اقدام مالی دارد آیا دیگر موضوعیتی دارد که همچنان بررسی این موضوعات در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد، تصریح کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه اش در مورد اف ای تی اف این است که کمیسیون خاصی برای ادامه بررسی‌های کاری اش در زمینه پالرمو و لوایح چهارگانه را تشکیل دهد.

وی افزود: این کمیسیون الان تشکیل شده است و جلسه آن امروز بود. ما کاملاً بدون داشتن موضوعات خاصی و با در نظر گرفتن معیشت مردم و منافع ملی کار کارشناسی خود را ادامه می‌دهیم ولی در جلسه امروز قرار شد اقدامات اخیر آمریکا و انگلیس هم در بررسی‌ها وارد شود. یعنی باید بررسی شود که آیا این کاری که آمریکایی‌ها در مقابله با سپاه انجام دادند و لایحه‌ای که برای تحریم‌های اقتصادی توسط دولت انگلیس به مجلس این کشور ارائه شده است چه تأثیری در پیوستن ایران به این کنوانسیون‌ها خواهد داشت. قرار شد رفتارهای آمریکا و انگلیس بعد از آخرین جلسه مجمع در سال گذشته نیز مورد بررسی قرار گیرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان در مورد سفر اخیر خود به مناطق سیل زده، افزود: من در استان‌های لرستان، خوزستان ۵ تا ۶ روز حضور داشتم و با اینکه مسائل سختی وجود داشت خود را به پلدختر رساندم. ما معمولاً در این گونه سفرها از سه موضع حرکت می‌کنیم. یکی اینکه ابتدا سیاست‌های کلی مقابله با حوادث طبیعی مثل زلزله و سیل را تصویب کرده ایم و حضور ما در این مناطق، بخشی مربوط به این است که این مصوبات چگونه اجرا می‌شود و اگر نیاز است اصلاحاتی در این سیاست‌ها صورت بگیرد باید آن را در سیاست گذاری بعدی لحاظ کنیم که در مورد زلزله مفصل بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که دولت موظف است این اتفاقات را تشخیص دهد و پیش بینی‌های لازم را در مورد اقلیم در نظر بگیرد زیراکه بسیاری معتقدند اقلیم در حال تغییر است و بارش‌های اخیر عادی نبوده است.

وی افزود: کار دوم ما این است که از آنجایی که هنوز جزئی از نیروهای مسلح هستم و از آنجایی که نیروهای مسلح مخصوصاً در هفته اول حادثه نقش بسیار مؤثری داشتند حضور افرادی مثل من علاوه بر روحیه دادن به برادرانی که در سپاه هستند می‌تواند هماهنگی بین نیروها را تسهیل کند؛ موضوع سوم هم این است که حدود ۱۱۰ خیریه من را به عنوان نماینده خود قرار دادند و ستادی تحت عنوان ستاد جهاد توانمند سازی تشکیل شده معمولاً ما در حضوری که در این گونه حوادث داریم از این خیریه‌ها استفاده می‌کنیم تا کمکی به مردم انجام دهیم که در استان لرستان ۵ روستا را قبول کردند که به طور کامل بسازند که جمعیتی نزدیک به ۳ هزار نفر می‌شود که این بازسازی از خانه تا مسائل کسب و کار برای کسانی که کسب و کارشان را از دست داده اند انجام خواهد گرفت. در خوزستان نیز ۸ روستا را این خیریه‌ها قبول کردند که از صفر تا صد بازسازی کامل آن را انجام دهند.