تغییراتی در برنامه آموزشی دانش آموزان سیل زده ایجاد خواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان گوهری راد، شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آموزش و پرورش استان گلستان از ابتدای وقوع سیل همپای سایر دستگاه های اجرایی در کنار سیل زدگان حضور داشت که جا دارد از همت تمام همکاران تشکر کنم.

وی افزود: سیل به ۳۱۲ مدرسه استان گلستان حدود ۲۸ میلیارد تومان خسارت وارد کرد و همچنین ۹ هزار و ۲۰۰ دانش آموز را تحت تاثیر خود قرار داد.

گوهری راد با اشاره به سفر وزیر آموزش و پرورش و دو معاون این وزارتخانه و همچنین برگزاری جلسه مدیران کل آموزش و پرورش و نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس قطب ۵ کشور گفت: در پی این سفرها تصمیمات بسیار خوبی اتخاذ شد که به دنبال آن حدود ۶۰ کانکس با کاربرد آموزشی، مبلغ پنج میلیارد تومان بابت اصلاح سیستم های گرمایشی و سرمایشی، هزار و ۷۵۰ میز و نیمکت و ۳۱ هزار جلد کتب درسی و اقلام زیادی لوازم تحریر در اختیار مدارس و دانش آموزان مناطق سیل زده قرار گرفت.

گوهری راد ادامه داد: اکثر مدارس در مناطق سیل زده پاکسازی شده و تعداد اندکی هم در حال پاکسازی و گندزدایی است.

وی بیان کرد: سیل اخیر نشان داد که نیاز داریم تا کلاس های آموزشی بیشتری در زمینه مدیریت بحران و بلایای طبیعی به ویژه برای مدیران و مسئولان داشته باشیم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان گلستان با توجه به خسارات وارده به مدارس اظهار کرد: انتظار داریم تا ستاد مدیریت بحران اعتباراتی را برای آموزش و پرورش برای جبران خسارت های وارده به مدارس در نظر بگیرد.

وی از دانشگاه علوم پزشکی گلستان هم خواست تا بر وضعیت بهداشتی مدارس به ویژه در مناطق سیل زده نظارت مستمر داشته باشد.

گوهری راد ادامه داد: در برنامه آموزشی دانش آموزان با توجه به وضعیت مناطق، تغییراتی را ایجاد خواهیم کرد.

طبق گفته وی در جریان سیل اخیر اداره کل نوسازی مدارس از تمامی آموزشگاه های مناطق سیل زده بازدید میدانی به عمل آمد و میزان خسارت ها ارزیابی و بلافاصله در جهت رفع نواقص ایجاد شده اقدامات موثری انجام شد.