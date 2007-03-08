مردم غرب استان تهران شور نیکوکاری خود را به نمایش گذاشتند

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی غرب استان تهران در این باره به مهر گفت : از اولین ساعات صبح امروز همزمان با سراسر کشور 415 پایگاه جشن نیکوکاری در غرب استان تهران فعالیت خود را آغاز کردند.

حسین علی محمدی افزود: پایگاه های یاد شده با همکاری حدود 800 نفر از پرسنل کمیته امداد در شهرستان های کرج ،ساوجبلاغ ، نظرآباد ، شهریار و رباط کریم به جمع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی مردم پرداخته اند.

وی خاطرنشان کرد: استقبال از آیین شور نیکوکاری به خصوص در پایگاه های مرکزی شهرها مطلوب بوده است و ساکنان منطقه ثابت کردند که انفاق حسینی (ع) و اکرام نبوی (ص) در وجود تک تک آنها تبلور یافته است.

علی محمدی اظهار داشت: کمک های جمع آوری در آیین امروز پس از تفکیک و دسته بندی در مدت زمان سه روز بین نیازمندان شهرستان های غرب استان تهران توزیع خواهد شد.

وی یادآور شد: بخشی از کمک های از طریق کمیته امداد و بخشی دیگر از سوی سایر نهادهای حمایتی از قبیل هلال احمر ، بهزیستی و نهادهای مردمی به نیازمندان می رسد .

علی محمدی تاکید کرد: برخی افراد نیازمند و آبرومند معرفی شده از سوی برخی نهادهای از جمله فرمانداری ، شهرداری ، معتمدین محلی و ... نیز از این کمک ها بهره مند می شوند.

وی گفت: علاه بر پایگاه های تخصیص داده شده شماره حساب 54286 بانک ملی شعبه مرکزی کرج نیز برای جمع آوری کمک های غیرنقدی مردم نوع دوست کرج پیش بینی شده است.

به گفته وی در سال گذشته دو میلیارد و 645 میلیون ریال وجه نقد از سوی ساکنان غرب استان تهران در آیین شور نیکوکاری به نیازمندان اهدا شد.