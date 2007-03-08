حماس هرگز از اصول خود عقب نشینی نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خالد مشعل در این دیدار به تشریح تحولات اخیر در خصوص فلسطین پرداخت و با اشاره به دستاوردهای نشست مکه برای مردم فلسطین، گفت: پایداری حماس و مقاومت مردم فلسطین در برابر توطئه های آمریکا واسرائیل، دشمنان اسلام و فلسطین را با شکست روبرو ساخت.

رئیس دفتر سیاسی حماس با اشاره به حمایت های جمهوری اسلامی ایران از مردم فلسطین و جنبش حماس، مردم و مسئولان کشورمان را مدافعان همیشگی آرمان فلسطین دانست و گفت: حماس از اصولی که به آن پایبند است هرگز عقب نشینی نخواهد کرد و در مقاومت مشروع حوزه علیرغم مشکلاتی که با آن مواجه است پیروز خواهد شد.

مشعل همچنین به توطئه های دشمنان اسلامی در ایجاد اختلاف و فتنه بین شیعیان و اهل تسنن درعراق اشاره کرد و گفت: همه مسلمانان باید با درایت و هوشمندی توطئه های فرا روی خود را خنثی کنند و دشمنان را ناکام بگذارند.

حداد عادل نیز در این دیدار با تقدیر از تلاش ها و اقدامات اخیر جنبش حماس در زمینه احقاق حوق ملت فلسطین و وحدت گروه های فلسطینی، توافق مکه را نقطه اوج فعالیت های سیاسی حماس بر شمردند و ضمن ابراز خرسندی از نتایج حاصله از نشست مکه برای مردم فلسطین اظهار داشتند امیدواریم با استمرار تلاش های خردمندانه حماس نتایج مطلوبی برای مردم ستمدیده فلسطین حاصل شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به توانمندی سیاسی جنبش حماس در برابر اسرائیل در کنار مقاومت در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی گفت: ما مقاومت حماس در برابر رژیم اشغالگر قدس را یک مقاومت تاریخی و الهی می دانیم.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی در پرتو اندیشه های امام و راهبردهای مقام معظم رهبری همچنان بر حمایت از آرمان فلسطین تاکید و اصرار دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به توطئه جدید دشمنان در ایجاد تفرقه بین گروه های مسلمان اعم از سنی و شیعه بوش در عراق اظهار داشت: دشمن در صدد است ظلمی را که با جعل اسرائیل در سرزمین های اسلامی صورت گرفته به فراموشی بکشاند و از طریق ایجاد نزاع بین مردم فلسطین، لبنان واز همه مهمتر شیعه و سنی در عراق، آنرا جایگزین نزاع بین اسلام و صهیونیسم کند.

وی در این زمینه با اظهار تاسف از به شهادت رسیدن جمعی از زائران حسینی در عراق بدست تروریست ها، ابراز امیدواری کرد: فتنه اختلاف افکنی بین شیعه و سنی در عراق با هوشمندی تمام مسلمانان جهان دفع شود.