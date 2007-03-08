ساختار مدیریت بیمارستانی باید اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر امیدوار رضایی در افتتاحیه دومین گردهمایی روسای سازمانهای نظام پزشکی سراسر کشور در سالن اجتماعات انستیتو پاستور ایران افزود: نگاه به سلامت در کشور نگاه عقب افتاده ای بوده است که از قبل از انقلاب و حتی پس از انقلاب نیز دولمتردان را گرفتار آن بوده اند و هرچه سعی شد که سلامت حداقل جزء 3 اولولیت اول قرار گیرد، صورت نگرفت و با وجود اینکه تا حدی ارتقا یافته اما هنوز به جایگاه اصلی نرسیده است.

وی اظهار داشت: با وجود اینکه انتقاد به یکدیگر در زمینه مشکلات مربوط به مشکلات بهداشت و درمان کشور حق است اما حق بزرگتری با عنوان سلامت نیز وجود دارد.

رضایی با اشاره به اهمیت احترام به قوانین کشور ، گفت: حتی اگر قانونی دچار اشکالاتی نیز باشد، در صورتی که همه به آن احترام بگذارند و مسیر قانونی به درستی طی شده و تبعیض قائل نشویم می تواند راهی برای سنجش عدالت در نظر گرفته شود اما در گذشته به علت برداشت های شخصی از قوانین بسیاری از برنامه های قانونی اجرا نشد.

وی تصریح کرد: باید ساختار مدیریت بیمارستانی تغییر یابد چون در غیر این صورت حتی اگر هزینه زیادی هم به آن اختصاص دهیم، فایده ای نخواهد شد.

رضایی گفت: باید کار را به تشکل های مردمی آن هم با نظارت درست مسئولان سپرد و وزارت بهداشت نیز از این تشکل ها حمایت کرده و سازمان نظام پزشکی نیز زمینه و بستر مناسب آن را فراهم کند تا موجب افزایش مسئولیت پذیری مردم و افراد متخصص در زمینه پزشکی شود.

وی افزود: 231 هزار میلیارد تومان برای بودجه امسال در نظر گرفته شده است که مجلس فقط می تواند یک درصد آن را تغییر و افزایش دهد چون لایحه را دولت به مجلس ارائه می کند.

رضایی با بیان اینکه باید تعرفه های پزشکی به صورت مناسبی که فشار به مردم وارد نشود، افزایش یابد، گفت: در کمیسیون تلفیق افزایش بودجه برای بیمارانی نظیر بیماران دیابتی و قلبی و نیز برای پزشکی قانونی در نظر گرفته شده است.