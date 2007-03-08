عملیات تروریستی در هواپیمای عازم تهران / دستگیری یک مرد و 2 زن عرب و چند کارمند فرودگاه تا کنون

یک منبع آگاه در این زمینه به خبرگزاری مهر گفت: روز سه شنبه 6 مارس 2007 مطابق با 15 اسفند 85 یک فروند هواپیمای لوفت هانزا در فرودگاه فرانکفورت آلمان در حال بارگیری و قبل از انتقال مسافرین به داخل هواپیما بود که مامورین امنیتی این فرودگاه با توجه به اطلاعات قبلی به احتمال انجام عملیات تروریستی در این پرواز مشکوک شدند و حدود 11 ساعت مسافرین به همین دلیل در فرودگاه فرانکفورت نگهداری شده اند.

وی افزود: در این مدت با بررسی ها و تفتیش بدنه هواپیما دو بمب تاخیری یکی در بدنه درب هواپیما و دیگری در محفظه یکی از موتورها پیدا و خنثی سازی شده است.

این منبع آگاه ادامه داد: مسافرین این پرواز با هواپیمای دیگری عازم تهران شده اند و مامورین امنیتی در آلمان تا کنون یک مرد و 2 زن عرب را در این رابطه دستگیر کرده اند که بر اساس اعترافات اولیه آنها ظاهرا بنا بر این بوده تا با انفجار هواپیما بر فراز نقطه ای از خاک ایران یک سناریوی تبلیغی و جنگ روانی موازی نیز علیه کشورمان آغاز شود.

وی در ادامه به "مهر" گفت: هنوز مامورین اطلاعاتی آلمان نکته بیشتری از بازجویی ها اعلام نکرده اند ولی با توجه به سفر رئیس جمهور ایران به عربستان ، اجلاس اخیر اسلام آباد ، اجلاس آینده امنیتی در بغداد و نهایتا اجلاس 20 مارس (1ول فروردین) کشورهای عربی در عربستان، بعید نیست که این اقدام تروریستی با انگیزه یک عملیات سیاسی وسیع برای اختلاف افکنی بین ایران و کشورهای عربی و دامن زدن به تنش های منطقه ای طراحی شده باشد.

منبع فوق یادآور شد که چند نفر از کارکنان و خدمه فرودگاه فرانکفورت هم برای تحقیق در این زمینه دستگیر شده اند . گرچه تا کنون ارتباط مستقیم آنها با تروریست ها اثبات نشده اما مقامات امنیتی جا سازی بمب در بدنه هواپیما و محفظه موتور را بدون همکاری کارکنان فرودگاه تقریبا غیر ممکن می دانند.

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