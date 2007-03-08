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۱۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۵:۲۷

پیام رهبر معظم انقلاب بمناسبت درگذشت رسول ملاقلی پور ؛

ملاقلی پور با شوق و خلوص جوانانه و انگیزه انقلابی به میدان هنر آمد

ملاقلی پور با شوق و خلوص جوانانه و انگیزه انقلابی به میدان هنر آمد

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت ناگهانی هنرمند دفاع مقدس مرحوم رسول ملاقلی پور، را به جامعه سینماگران و اصحاب هنر و خانواده وی تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام به این شرح است:

درگـــذشت ناگهانی هنرمند دفاع مقدس مرحوم آقای رسول ملاقلی پور را به بازماندگان و دوستان ایشان و به همه سینماگران و اصحاب هنر متعهد تسلیت می گویم.

آن مرحوم در زمره کسانی بود که با شوق و خلوص جوانانه و با انگیزه های انقلابی پای در میدان هنر نهادند و سالهایی از عمر خود را در این تلاش مؤمنانه سپری کردند و آثار ماندگار و ارزشمندی آفریدند.

 در گذشت ایشان برای جامعه هنری تأسفبار است. از خداوند متعال پاداش شایسته و رحمت و مغفرتش را برای آن مرحوم مسئلت میکنم.

سیدعلی خامنه‌ای
17/اسفند/1385

کد مطلب 458780

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