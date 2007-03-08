ملاقلی پور با شوق و خلوص جوانانه و انگیزه انقلابی به میدان هنر آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام به این شرح است:

درگـــذشت ناگهانی هنرمند دفاع مقدس مرحوم آقای رسول ملاقلی پور را به بازماندگان و دوستان ایشان و به همه سینماگران و اصحاب هنر متعهد تسلیت می گویم.

آن مرحوم در زمره کسانی بود که با شوق و خلوص جوانانه و با انگیزه های انقلابی پای در میدان هنر نهادند و سالهایی از عمر خود را در این تلاش مؤمنانه سپری کردند و آثار ماندگار و ارزشمندی آفریدند.

در گذشت ایشان برای جامعه هنری تأسفبار است. از خداوند متعال پاداش شایسته و رحمت و مغفرتش را برای آن مرحوم مسئلت میکنم.

سیدعلی خامنه‌ای

17/اسفند/1385