دفتر مشاوره خانواده در دانشگاه قم تأسیس شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مسؤول دفتر مشاوره خانواده دانشگاه قم اظهار داشت : این مرکز با عنوان مرکز مشاوره خانواده در زمینه‌های قبل، حین و بعد از ازدواج به دانشجویان دانشگاه قم مشاوره می‌دهد.



حجت الاسلام مظاهری ارایه خدمات مشاوره‌ای سازنده را نیاز امروز جوانان و خانواده‌ها دانست و در خصوص سن ازدواج گفت : ازدواج باید در دهه دوم عمر، همراه با رشد فکری، جسمی و جنسی فرد صورت پذیرد، حال آن ‌که بعضا به علت نداشتن یک مشاور شایسته، جوانان به ازدواجهای دیر هنگام روی آورده‌اند.



وی در ادامه از دانشگاه به عنوان محل تجمع جوانان فرهنگی و با نشاط یاد کرد و افزود : تحصیلات دانشجو در دانشگاه مقارن با زمان ازدواج اوست و به همین سبب تصمیم گرفتیم تا با تأسیس مرکز مشاوره دانشجویی برای ارایه مشاوره و حل مشکلات ازدواج دانشجویان گامی مؤثر و اثر بخش برداریم.



علی اکبری مظاهری برقراری کلاسهای کارگروهی ازدواج، راه اندازی سایت مشاوره و مشاوره حضوری و تلفنی را از جمله خدمات این مرکز برشمرد و یادآور شد : اگر ازدواج بر اساس اصول، ضوابط و شرایط فرهنگی طرفین در بین دانشجویان صورت نپذیرد، منجر به اختلاف و طلاق می‌شود و قشر دانشجو بیش از سایر اقشار نیاز به مشاوره در ازدواج دارند و باید متولیان امر با دقت و حساسیت بیشتری به این موضوع اهتمام داشته باشند.



وی در پایان برگزاری جشن ازدواج دانشجویی در دانشگاه را بسیار با اهمیت عنوان کرد و گفت : ازدواجهای دانشجویی در چند سال اخیر با توجه به افزایش سن ازدواج در کشور باعث ایجاد بستر مناسبی در جامعه شده و جوانان را ترغیب و تشویق به ازدواج می‌نماید و از سویی موجب کاهش مشکلات اخلاقی شده است.