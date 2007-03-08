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۱۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۹:۱۸

یکی از مسئولین بخش مطبوعاتی پلیس فرانکفورت :

حمله تروریستی در فرودگاه فرانکفورت صحت ندارد

حمله تروریستی در فرودگاه فرانکفورت صحت ندارد

یکی از مسئولین بخش مطبوعاتی پلیس فرانکفورت خبر حمله تروریستی در فرودگاه فرانکفورت را رد کرد .

" فرانک وینکلر " ( Frank Winkler ) از مسئولین بخش مطبوعاتی پلیس فرانکفورت آلمان درگفتگو با خبرنگار بین الملل مهر اظهار داشت : پلیس فرانکفورت خبر انجام هر گونه حمله تروریستی در فرودگاه این شهر را را رد می کند.

این در حالی است که بخش مطبوعاتی فرودگاه فرانکفورت نیز درباره این خبر ابراز بی اطلاعی کرد .

در همین زمینه هواپیمایی کشوری ایران نیز ابراز بی اطلاعی کرده است .

یادآوری می شود که پیش از این یک منبع آگاه در گفتگو با مهر از کشف یک اقدام تروریستی در هواپیمای لوفت هانزا به مقصد تهران توسط پلیس فرودگاه فرانکفورت خبر داده بود. مقامات آلمانی در تماس های خبرنگار مهر انجام حمله تروریستی را رد کرده اند اما توضیح بیشتری در خصوص علت توقیف 11 ساعته پرواز فوق و معطل ماندن مسافران ایرانی و همچنین نفرات دستگیر شده ارائه نمی کنند.

پیگیری خبرنگار مهر برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه ادامه دارد.

کد مطلب 458816

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