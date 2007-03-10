معرفی آثار تاریخی اصفهان در اتوبوسهای بین شهری

مهدی خضری در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اظهار داشت: 5 گشت ویژه در ستاد نوروزی استان اصفهان فعال است که نظارت در بخش سرویس دهی در سطح پایانه ها را بر عهده دارد.

معاون اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان در خصوص نظارت بر اتوبوسهای مسافربری تصریح کرد: طبق مقررات دفترچه رانندگان متخلف از یک تا 6 ماه ضبط خواهد شد و در خصوص شرکتهای مسافربری نیز که تخلف محرز شود ، بر اساس کمسیون ماه 5 و 12 ، برخورد لازم با آنها صورت می گیرد.

وی از مسافران درخواست نمود تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف با مراجعه به کیوسکهای 110 مستقر در پایانه ها موضوع را گزارش دهند و ادامه داد: در همین خصوص ما در 4 پایانه مسافربری نمایندگانی با حضور 24 ساعته داریم که به بحث تخلفات رسیدگی خواهد کرد.

خضری در خصوص معرفی آثار تاریخی استان اصفهان به مسافران نوروزی ، اظهار داشت: با تدابیری که توسط سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و همچنین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اتخاذ شده است ، مجموعه ای جهت معرفی آثار و بناهای تاریخی استان تهیه گردیده تا در طول مسیر ، مسافران با دیدن این مجموعه با آثار تاریخی استان آشنا شوند.