برق تهران نیمه دوم را از پرسپولیس برد / بازی به وقت های اضافه کشید

به گزارش خبرنگارمهر، تیم برق تهران درنیمه دوم بازی منطقی وهجومی را مقابل پرسپولیس به نمایش گذاشت وموفق شد با برتری در نیمه دوم مقابل حریف صاحب نام خود ، بازی را به تساوی بکشد .



امیرحسین سلامی بخش یارتازه وارد برق تهران دردقیقه 76 پایه گذارگل تساوی تیمش شد تا مصطفی نجمی زاده با ضربه سراز تعلل مدافعین و دروازه بان پرسپولیس یک گل بسازد .



دو دقیقه قبل از این گل معدنچی درمصاف تک به تک با خورشیدی دروازه بان برق تهران توپ را به سینه آسمان کوبید .



درنیمه دوم پرسپولیس زارعی، نوری و بادامکی را به ترتیب به جای مامانی، طارق جبار و زیاد شعبو وارد زمین کرد ولی بازی سردرگم و بی هدفی را به نمایش گذاشت و در اکثر دقایق این نیمه تحت تاثیربازی حریف قرار داشت .



با تساوی بازی درنیمه دوم، مسابقه در دو وقت 30 دقیقه ای پیگیری خواهد شد تا تیم برترجواز حضور درمرحله نیمه نهایی جام حذفی را بدست آورد .



درنیمه دوم این دیدارکه قضاوت آن را البرزحاجی پور برعهده دارد، ابوالفضل حاجی زاده ازتیم پرسپولیس تنها بازیکن اخطاری این دیداربود .