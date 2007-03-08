به گزارش خبرنگارمهر، تیم برق تهران درنیمه دوم بازی منطقی وهجومی را مقابل پرسپولیس به نمایش گذاشت وموفق شد با برتری در نیمه دوم مقابل حریف صاحب نام خود ، بازی را به تساوی بکشد .
امیرحسین سلامی بخش یارتازه وارد برق تهران دردقیقه 76 پایه گذارگل تساوی تیمش شد تا مصطفی نجمی زاده با ضربه سراز تعلل مدافعین و دروازه بان پرسپولیس یک گل بسازد .
دو دقیقه قبل از این گل معدنچی درمصاف تک به تک با خورشیدی دروازه بان برق تهران توپ را به سینه آسمان کوبید .
درنیمه دوم پرسپولیس زارعی، نوری و بادامکی را به ترتیب به جای مامانی، طارق جبار و زیاد شعبو وارد زمین کرد ولی بازی سردرگم و بی هدفی را به نمایش گذاشت و در اکثر دقایق این نیمه تحت تاثیربازی حریف قرار داشت .
با تساوی بازی درنیمه دوم، مسابقه در دو وقت 30 دقیقه ای پیگیری خواهد شد تا تیم برترجواز حضور درمرحله نیمه نهایی جام حذفی را بدست آورد .
درنیمه دوم این دیدارکه قضاوت آن را البرزحاجی پور برعهده دارد، ابوالفضل حاجی زاده ازتیم پرسپولیس تنها بازیکن اخطاری این دیداربود .
/ مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای جام حذفی/
برق تهران نیمه دوم را از پرسپولیس برد / بازی به وقت های اضافه کشید
دیدار تیم های پرسپولیس و برق تهران در پایان 90 دقیقه با تساوی به پایان رسید تا دیدار دو تیم به وقت های اضافه کشیده شود .
به گزارش خبرنگارمهر، تیم برق تهران درنیمه دوم بازی منطقی وهجومی را مقابل پرسپولیس به نمایش گذاشت وموفق شد با برتری در نیمه دوم مقابل حریف صاحب نام خود ، بازی را به تساوی بکشد .
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