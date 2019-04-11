فعالیت ۲۳ تیم اورژانس اجتماعی در مناطق سیل زده خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، وحید قبادی دانا شامگاه پنجشنبه در حاشیه بازدید از مناطق سیل زده شهرستان سوسنگرد و اردوگاه سیل زدگان شهدای هویزه گفت: ۹۶ تیم محب و گروه‌های حمایت روانی, اجتماعی در بلایا و ۲۳ تیم اورژانس اجتماعی برای کاهش آلام هموطنان سیل زده در مناطق آسیب دیده استان خوزستان به صورت ۲۴ ساعته فعال شده است.

وی با اشاره به شارژ شدن کارت بانکی سه هزار خانوار تحت پوشش بهزیستی خوزستان بیان کرد: امروز کارت بانکی سه هزار خانوار سیل زده تحت پوشش بهزیستی خوزستان که توسط مددکاران بهزیستی شناسایی شدند، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شارژ شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه در حال حاضر ۲۳ پایگاه مادر و کودک و خانواده در قالب مهدهای کودک در مناطق آسیب دیده استان خوزستان در حال فعالیت است، اظهار کرد: این پایگاه‌ها با پوشش غذای گرم روزانه و میان وعده، زمینه‌ای برای بازی درمانی برای کودکانی که ممکن است در اثر سیل دچار آسیب شده باشند را فراهم کرده است.

قبادی دانا همچنین عنوان کرد: کلیه فعالیت‌های صورت گرفته در خوزستان در استان‌های لرستان و گلستان نیز انجام شده و تاکنون برای ۲۸ هزار خانوار سیل زده تحت پوشش بهزیستی در سراسر کشور کمک هزینه معیشتی پرداخت شده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین در بازدیدی که از محل جمع آوری کمک‌های مردمی در شیرخوارگاه مجتمع فتح المبین بهزیستی اهواز داشت، بیان کرد: پنج استان معین شامل تهران، البرز، اصفهان، کرمان و فارس و همچنین سایر استان‌ها کمک‌های مردمی جمع آوری شده را به استان خوزستان ارسال می‌کنند.

وی بیان کرد: هموطنان در صورت تمایل می‌توانند کمک‌های نقدی خود به مددجویان سیل زده تحت پوشش بهزیستی را از طریق حساب مشارکت‌های مردمی اعلام شده و کمک‌های غیرنقدی خود اعم از وسایل توانبخشی همچون ویلچر، واکر، سمعک یا مواد غذایی یا بهداشتی را از طریق مراکز بهزیستی در سراسر کشور به دست هموطنان برسانند و اطمینان داشته باشند کلیه کمک‌ها با کد ملی مددجویان به دست آنها خواهد رسید.