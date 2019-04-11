اقدام آمریکا علیه سپاه نتیجه عکس خواهد داد

عباس پاپی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دولت آمریکا در اقدامی سراسر حب و بغض، سپاه را که یک نهاد ارزشی و انقلابی است در لیست تروریستی قرار داده که بدیهی است با این اقدام به دنبال تضعیف سپاه در آینده است.

وی افزود: لازم است با چشم بصیرت این توطئه دولت آمریکا کشف و اقداماتی در راستای خنثی کردن آن انجام شود.

نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور سپاه ایران در منطقه غرب آسیا به عنوان حامی ملت‌های مستضعف تصریح کرد: سپاه راه نجات کشورهای زیادی در مقابل ظلم و استکبار است.

پاپی زاده عنوان کرد: خوشبختانه وحدت کم نظیری بین قوای سه گانه در خصوص سپاه شکل گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه اقدام خصمانه آمریکا بر علیه سپاه نتیجه عکس خواهد داد، گفت: قطعاً شاهد ارتقای بیش از پیش سپاه در عرصه‌های مختلف و جایگاهش در نزد مردم خواهیم بود.

پاپی زاده با اشاره به اقدام مجلس شورای اسلامی در مقابل حرکت خصمانه آمریکا توضیح داد: مجلس با رأی به طرحی دو فوریتی حمایت خود از سپاه را به صورت ۱۰۰ درصد اعلام کرد، ضمن اینکه نمایندگان مجلس با پوشیدن لباس سپاهی این پیام را مخابره کردند که همه ما سپاهی هستیم و هرکسی بخواهد به سپاه تعرض کند از سوی تمام مردم ایران پاسخ قاطعانه دریافت خواهد کرد.

وی با اشاره به استقبال اجلاس بین المجالس از اقدام مجلس شورای اسلامی ایران در حمایت از سپاه گفت: پنجشنبه هفته گذشته این اجلاس در قطر برگزار شد که من به عنوان نماینده مجلس ایران در آن شرکت کردم.