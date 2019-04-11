رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام منطقه آزاد اروند منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، هیأت‌های ورزشی شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر بر اساس قوانین مناطق آزاد کشور باید از زیرمجموعه هیأت‌های استانی خارج و زیرنظر هیأت‌های منطقه آزاد اروند فعالیت کنند.

بر همین اساس، «خلیل جنامی» به عنوان اولین رئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام منطقه آزاد اروند منصوب و فعالیت این هیأت در منطقه رسماً آغاز شد.

بر اساس قوانین مناطق آزاد کشور، هیأت بدنسازی و پرورش اندام منطقه آزاد اروند از این پس مکاتبات خود را مستقیم با فدراسیون پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران به انجام خواهند رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر مرکز استعدادهای درخشان آبادان و خرمشهر، عضو شورای اسلامی شهر آبادان در دوره (چهارم و پنجم)، رئیس شورای اسلامی شهر آبادان، رئیس کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر آبادان، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر آبادان، عضو شورای عالی سرمایه‌گذاری، رئیس هیأت رئیسه ورزش‌های رزمی شهرستان آبادان و رئیس کمیته جت اسکی و جت بُت شهرستان آبادان بخشی از سوابق «خلیل جنامی» است.