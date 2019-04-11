احتمال وقوع مجدد سیل در حوضه گرگانرود و قره سو

به گزارش خبرنگار مهر، علی نظری شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به اخطاریه سازمان هواشناسی مبنی بر وقوع بارش در استان از بامداد روز شنبه و روند ذوب شدن برف ارتفاعات که منجر به افزایش و تداوم آبدهی در رودخانه‌های بالادست استان شده است، آبدهی رودخانه اصلی گرگانرود در بالادست سدوشمگیر (روستای قزاقلی) در روز پنجشنبه (۲۲ فروردین) حدود ۹۳ متر مکعب برثانیه بود.

وی افزود: با توجه به ورود سامانه‌های بارشی جدید، وقوع سیل در مناطق مستعد حوضه قره سو و گرگانرود به ویژه در مناطق کوهستانی و ارتفاعات، محتمل است.

نظری گفت: لذا از همه مردم خواهشمندیم همچنان از نزدیک شدن به رودخانه‌ها، مسیل ها، مخازن سدها و مناطق مستعد وقوع سیل خودداری کنند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان در خصوص بارش‌ها گفت: میزان بارش در استان، از ابتدای سال آبی تا ۲۲ فروردین سال جاری، ۵۸۸ میلی متر بوده است که نسبت به مدت مشابه درازمدت ۷۳ درصد و نسبت به سال آبی گذشته حدود ۸۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.