۶۰ دستگاه ماشین آلات وارد خوزستان شد/بازگشایی چند محور در خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعباس بهرامی نیا، با اشاره به مسدود شدن ۲۵ محور روستایی خوزستان و اعلام مسیرهای جایگزین برای این محورها، گفت: با تلاش صورت گرفته و فروکش آب، تعدادی از این محورها توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بازگشایی شده است.

وی از بازگشایی محور شوش به فکه خبر داد و افزود: تلاش خواهیم کرد محور شوشتر به شعیبیه که تعداد قابل توجه‌ای روستا در این منطقه وجود دارند تا فردا بازگشایی شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان ادامه داد: ارتباط محور شوش به سمت شوشتر نیز برقرار شده است و با فروکش آب و ثابت شدن شرایط، تلاش خواهیم کرد وضعیت دیگر راه‌های استان را به حالت عادی باز گردانیم.

وی با اشاره به اعزام ۱۰۰ دستگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین از ۷ استان کشور، گفت: تاکنون تعداد ۶۰ دستگاه وارد استان شده است.

بهرامی نیا تصریح کرد: برنامه ریزی و اولویت بندی کارها و اعزام ماشین آلات با ستاد بحران استانداری است؛ یعنی براساس نیاز ستاد مدیریت بحران و نماینده وزیر راه و شهرسازی در استان، ماشین آلات به مناطق مورد نیاز اعزام می‌شوند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: در حال حاضر در شهرستان اهواز حدود ۵۰ دستگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین در حال فعالیت هستند.

بهرامی نیا با بیان اینکه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در حوزه‌های تحکیم سیل بندها و احداث سیل بندهای جدید فعالیت دارد، بیان کرد: ماشین آلات این اداره تاکنون در منطقه شعیبیه شوشتر، روستاهای زاویه دزفول، منطقه آهو دشت شهرستان شوش، سوسنگرد، هویزه، خرمشهر، آبادان و اهواز مستقر شده و گروه‌های راهداری فعال هستند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان ادامه داد: خوزستان از حدود ۱۷ هزار کیلومتر جاده‌های اصلی، فرعی و روستایی برخوردار است اما با وجود سیلاب وارد شده به استان و بارندگی‌های سنگین بود توانستیم تا کنون با تمهیدات انجام شده تمام محورها باز نگه داشته شوند و اگر محوری نیز به علت سیلاب مسدود شد، جاده‌های جایگزین برای محورهای دچار آبگرفتگی مشخص شوند.