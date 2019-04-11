به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی عصر پنجشنبه در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان که در استانداری یزد برگزار شد با بیان اینکه مدیران باید در استان حضور داشته باشند، هرگونه مرخصی و مأموریت آنها در روزهای ابتدایی هفته آینده را لغو اعلام کرد.

استاندار یزد ادامه داد: هیچ بهانه‌ای از دستگاه‌های اجرایی استان مبنی بر کمبود نیروی انسانی قابل پذیرش نیست.

طالبی افزود: حضور میدانی مدیران استان در مدیریت سیل‌های روزهای آغازین سال تأثیرگذار و مناسب بود و باید از این تجربه برای مقابله با بحران احتمالی بارندگی‌های هفته آینده در استان استفاده کنیم.

رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران استان با اشاره به اینکه در بازدیدهایی که از سیل بندها و رودخانه‌های استان انجام شد مشکلاتی مشاهده شد که نشان دهنده بی توجهی و عدم نظارت مناسب در سال‌های گذشته بود، خاطرنشان کرد: تجربه بسیار خوبی از بارش‌های ابتدایی سال به دست آمده است که می‌تواند در مدیریت بحران استان به کار گرفته شود تا در زمانهای بحران کمتر دچار نگرانی، سردرگمی و استرس شویم.

وی بر اطلاع‌رسانی واحد در زمانهای بحران تاکید کرد و گفت: به همین منظور مدیرکل مدیریت بحران استانداری به عنوان سخنگو منصوب شده و لازم است اطلاع رسانی‌ها از سوی سخنگوی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان با محتوای مناسب به رسانه‌ها، مطبوعات، خبرگزاری‌ها و صدا و سیما داده شود.

استاندار یزد ادامه داد: در حوزه اطلاع رسانی مناسب به مردم، صدا و سیمای مرکز یزد این مسئولیت را دارد که هر جا لازم است هشدارهای مورد نیاز را به مردم بدهد تا ذهن آنها دچار چالش نشود.

طالبی افزود: استان یزد استان معین برای تأمین امکانات و ماشین آلات استان لرستان اعلام شده و در بحث استقرار موکب های حسینی نیز استان معین خوزستان انتخاب گردیده است که باید خدمت رسانی به مردم این دو استان سیل‌زده به خوبی انجام شود.

رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در پایان سخنان خود آمادگی کامل فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و سایر دستگاه‌های مرتبط را خواستار شد و خاطرنشان کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده از سوی هواشناسی یزد مبنی بر بارش‌های زیاد در طول هفته آینده در استان تمام دستگاه‌های دولتی باید از صبح جمعه آمادگی کامل را داشته باشند.

به گزارش مهر، از بعد از ظهر روز جمعه موج اصلی بارش‌ها وارد استان یزد می‌شود و تا ظهر دوشنبه بارش‌های قابل ملاحظه‌ای همراه با بارش تگرگ در ارتفاعات استان را شاهد خواهیم بود.