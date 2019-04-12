دشمن دنبال ایجاد تفرقه بین نیروهای ارزشی در ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین دشتی پنجشنبه‌شب در مراسم اعیاد شعبانیه در بوشهر باید در عرصه‌های مختلف اجتماعی سیاست‌های امام حسین (ع) مورد توجه قرار گیرد و این سبک نهادینه شود.

وی بر بصیرت‌افزایی تاکید کرد و ادامه داد: ایران اسلامی دین‌داری و حاکمیت دینی را به خوبی عرضه کرده و پرچم‌دار آن است و امروز ایران اسلامی در کل جهان به پرچم‌داری دین و اعتقاد مشهور است.

دشتی با اشاره به اینکه این پرچم در ایران در دست ولایت فقیه است یادآور شد: پاسداران در کنار مقام معظم رهبری و به تبعیت از ایشان آماده جانفشانی در راه دین هستند.

وی با بیان اینکه بی‌حساب و کتاب دشمن سپاه را تروریسم معرفی نکرده، خاطرنشان کرد: جانفشانی پاسداران برای دین و ایستادگی آنها در مقابله با دشمن باعث شده تا این کار کنند.

دشتی با اشاره به اینکه دشمن برای ایجاد تفرقه و دودستگی سپاه را محور شرارت معرفی کرد تا بگویند اینها مانع نظم جهانی هستند و سپاه نمی‌گذارد ما در جهان نظم ایجاد کنیم، بیان داشت: ایجاد تفرقه بین نیروهای ارزشی در ایران انگیزه اولیه دشمن در معرفی سپاه به عنوان تروریسم است.

وی با تاکید بر اینکه با اقدام این کار دشمن در میدان جنگ با ما قرار نمی‌گیرد زیرا بارها در اقدام نظامی با ما شکست خورده‌اند، تصریح کرد: حرکت دشمن موجب انسجام بیشتر و سپاه محبوب ملت شد.

دشتی در پایان با تاکید بر اینکه نقشه دشمن را باید به خوبی بشناسیم و در مقابله با آنها با هوشیاری مقابله کنیم، گفت: هدف بعدی دشمن هجمه علیه رهبری خواهد بود تا بتواند از این طریق ملت را در مقابله با رهبری قرار دهد.