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۱۷ اسفند ۱۳۸۵، ۲۰:۱۵

برنامه های ستادهای تسهیلات نوروزی خراسان رضوی اعلام شد

رئیس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی برنامه های تسهیلات نوروزی این استان را اعلام کرد .

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، ابوالفضل مکرمی فر رئیس ستاد تسهیلات نوروزی در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود :  برنامه های ویژه ستاد تسهیلا ت نوروزی از بیستم اسفندماه جاری تا بیستم فروردین ماه 86  اجرا می شود.

وی  افزود : به منظور ارتقاء کیفیت خدمات راهنمایی به مسافران و گردشگران، در مبادی ورودی از جمله فرودگاه شهید هاشمی نژاد، ایستگاه راه آهن، پایانه مسافربری، محور مشهد – قوچان، محور مشهد – باغچه، دفاتر اطلاع رسانی فعال خواهند بود و مسافران و زائران را راهنمایی می کنند .

مکرمی فر از برگزاری جشنواره صنایع دستی، سوغات وموسیقی محلی خبر داد و افزود : این جشنواره در محل نمایشگاه بین المللی مشهد و در ایام نوروز برگزار خواهد شد .

وی افزود : یکصد هزار بروشور و راهنمای نقشه ، 30 هزار نسخه کتابچه اطلاعات نوروزی، 30 هزار نسخه نقشه های شهرهای استان خراسان رضوی، هزار پوستر و تعدادی پرده و بنر خوشامد گویی چاپ شده است .

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت : ستد نظارت بر اماکن اقامتی و تاسیسات گردشگری و ستاد اسکان در ایام نوروز فعال خواهد بود .     

کد مطلب 458835

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