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۲۳ فروردین ۱۳۹۸، ۱۱:۰۰

مدیرکل دفتر مشارکت‌های اجتماعی جوانان:

آغاز موج دوم جمع آوری کمک‌ها از امروز/ثبت نام از جوانان داوطلب

آغاز موج دوم جمع آوری کمک‌ها از امروز/ثبت نام از جوانان داوطلب

مدیرکل دفتر مشارکت‌های اجتماعی و فعالیت‌های داوطلبانه جوانان با اشاره به اینکه موج دوم کمک ها از امروز آغاز شد، گفت: سمن‌ها از روز اول بحران بسیار فعال ظاهر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد سالک، در سفر به استان سیل زده لرستان با اشاره به در پیش بودن هفته جوان، گفت: امسال به خاطر سیل تصمیم گرفته شد کارهای روتین متوقف شده و تمام برنامه‌ها معطوف به حمایت از استان‌های سیل زده برگزار شود.

وی افزود: از امروز موج دوم جمع آوری کمک‌ها آغاز شده و در عین حال در ادارات ورزش و جوانان استان‌ها از داوطلبان اعزام به مناطق، ثبت نام به عمل می‌آید.

سالک با بیان اینکه سمن‌های جوانان در سه هفته اخیر در جهت کمک و یاری به سیل زدگان خوش درخشیدند افزود: هر چند که صدا و سیما چشم خود را به روی اقدامات سمن‌ها بست، اما آنها در سه هفته اخیر خوش درخشیدند. سمن‌ها از روز اول بحران بسیار فعال ظاهر شده و تشکلهای مدنی در حمایت از مناطق درگیر سیل سنگ تمام گذاشتند.

وی اظهار داشت: تجربه اخیر به روشنی نشان داد فعالیت در قالب نهادمند و تشکیلاتی, در مواقع بحران ثمربخشی بیشتری دارد.

سالک با اشاره به حضورش در جلسه دو روز پیش کارگروه تشکل‌های ستاد مدیریت بحران کشور گفت: هلال احمری‌ها از شوق مردم برای کمک به سیل زدگان خشنود بودند اما ناهماهنگی‌ها و حضور خود جوش جوانان در مناطق, مشکلاتی برایشان ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: به جوانان عزیز توصیه می‌کنم اگر قصد کمک دارند حتماً در قالب گروه‌های رسمی و هماهنگ با هلال احمر اقدام کنند.

مدیرکل دفتر مشارکت‌های اجتماعی و فعالیت‌های داوطلبانه جوانان با بیان این که بحران سیل و آب گرفتگی، طولانی‌تر و عمیق‌تر از چیزی شده که ابتدا تصور می‌شد، افزود: حدود سه هفته نگرانی و اضطراب همچنان ادامه داشته و اوضاع گرچه نسبتاً تحت کنترل درآمده اما عادی نشده است که امیدواریم توجهات و کمک‌های مردم عزیز به هموطنان آسیب دیده ادامه داشته باشد.

کد مطلب 4588357

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