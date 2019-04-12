به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد سالک، در سفر به استان سیل زده لرستان با اشاره به در پیش بودن هفته جوان، گفت: امسال به خاطر سیل تصمیم گرفته شد کارهای روتین متوقف شده و تمام برنامه‌ها معطوف به حمایت از استان‌های سیل زده برگزار شود.

وی افزود: از امروز موج دوم جمع آوری کمک‌ها آغاز شده و در عین حال در ادارات ورزش و جوانان استان‌ها از داوطلبان اعزام به مناطق، ثبت نام به عمل می‌آید.

سالک با بیان اینکه سمن‌های جوانان در سه هفته اخیر در جهت کمک و یاری به سیل زدگان خوش درخشیدند افزود: هر چند که صدا و سیما چشم خود را به روی اقدامات سمن‌ها بست، اما آنها در سه هفته اخیر خوش درخشیدند. سمن‌ها از روز اول بحران بسیار فعال ظاهر شده و تشکلهای مدنی در حمایت از مناطق درگیر سیل سنگ تمام گذاشتند.

وی اظهار داشت: تجربه اخیر به روشنی نشان داد فعالیت در قالب نهادمند و تشکیلاتی, در مواقع بحران ثمربخشی بیشتری دارد.

سالک با اشاره به حضورش در جلسه دو روز پیش کارگروه تشکل‌های ستاد مدیریت بحران کشور گفت: هلال احمری‌ها از شوق مردم برای کمک به سیل زدگان خشنود بودند اما ناهماهنگی‌ها و حضور خود جوش جوانان در مناطق, مشکلاتی برایشان ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: به جوانان عزیز توصیه می‌کنم اگر قصد کمک دارند حتماً در قالب گروه‌های رسمی و هماهنگ با هلال احمر اقدام کنند.

مدیرکل دفتر مشارکت‌های اجتماعی و فعالیت‌های داوطلبانه جوانان با بیان این که بحران سیل و آب گرفتگی، طولانی‌تر و عمیق‌تر از چیزی شده که ابتدا تصور می‌شد، افزود: حدود سه هفته نگرانی و اضطراب همچنان ادامه داشته و اوضاع گرچه نسبتاً تحت کنترل درآمده اما عادی نشده است که امیدواریم توجهات و کمک‌های مردم عزیز به هموطنان آسیب دیده ادامه داشته باشد.