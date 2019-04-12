به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راه‌های کشور، بر اساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های تردد شمار و گشت‌های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به استثنای محورهای مسدود و ممنوع ذیلاَ ذکر شده، مابقی محورهای مواصلاتی کشور باز و تردد در آنها به روال عادی در جریان است. طی شبانه روز گذشته، کل تردد ثبت شده بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۷۳ تردد شمار فعال در محورهای برون شهری، نسبت به روز قبل ۴.۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۴.۱ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۷ الی ۱۸ و کمترین تردد بین ساعات ۳ الی ۴ صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب نمایند.

محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته

آزادراه قزوین - کرج / آزادراه کرج - تهران / آزادراه کرج - قزوین / آزادراه تهران - کرج / تهران - پاکدشت / پاکدشت - تهران / آزادراه ساوه - تهران / آزادراه تهران - ساوه / تهران - شهریار / آزادراه تهران - قم

محدودیت‌های ترافیکی چهارشنبه ۲۱ الی شنبه ۲۴ فروردین ۹۸

۱. موتورسیکلت

تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱/۲۱ الی ساعت ۶ روز شنبه مورخ ۹۸/۱/۲۴ از محورهای کرج – چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران – سمنان– مشهد و بالعکس ممنوع می‌باشد.

تبصره- تردد موتور سیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام مأموریت‌های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

۲. سواری

محور کندوان

تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ الی ۲۴ روز جمعه مورخ ۹۸/۱/۲۳ از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷ الی ۲۴ روز جمعه مورخ ۹۸/۱/۲۳ از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.

۳. نقلیه سنگین (به استثنا حاملان مواد سوختی و یا فاسد شدنی)

۳.۱- محور کندوان: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع می‌باشد.

۳.۲- محور هراز

الف- تردد کلیه تریلرها کماکان ممنوع می‌باشد.

ب- تردد کلیه کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱/۲۱ و همچنین از ساعت ۸ الی ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ‌های ۹۸/۱/۲۲ و ۹۸/۱/۲۳ از محور هراز ممنوع می‌باشد.

ممنوعیت تردد به دلیل مداخلات جوی

۱- محور رامیان- اولنگ - شاهرود، واقع در استان‌های گلستان و سمنان، از مورخ ۲۹ فروردین ۹۸ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می‌باشد.

۲- محور فرعی شمشک - دیزین، واقع در استان‌های البرز و تهران، از مورخ ۱۷ تیر ۹۶ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می‌باشد.

۳- محور پونل- خلخال، واقع در استان گیلان، از مورخ ۵ مهر ۹۷ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می‌باشد.

۴- محور سی سخت – پادنا، واقع در استان کهگیلویه و بویر احمد، از مورخ ۱۵ مهر ۹۷ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می‌باشد.

۵- محور گنجنامه – تویسرکان، واقع در استان همدان، از مورخ ۲۵ آبان ۹۷ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می‌باشد.

۶- محور سروآباد – پاوه، واقع در استان کردستان، از مورخ ۳ آذر ۹۷ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می‌باشد.

۷- محور وازک – بلده، واقع در استان مازندران، از مورخ ۱۲ دی ۹۷ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می‌باشد.

۸- محور قدیم بستان-چذابه، واقع در استان خوزستان، از مورخ ۲۲ اسفند ۹۷ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می‌باشد.

۹- محور بندر ترکمن – سه راهی یساقی، واقع در استان گلستان، از مورخ ۲۷ اسفند ۹۷ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می‌باشد.

۱۰- محور گمیشان– خواجه نفس، واقع در استان گلستان، از مورخ ۴ فروردین ۹۸ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می‌باشد.

۱۱- محور قدیم خرم آباد-پل دختر، واقع در استان لرستان، از مورخ ۵ فروردین ۹۸ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می‌باشد.

۱۲- محور اهرم-فراشبند، واقع در استان بوشهر، از ساعت ۱۹ الی ۷ صبح روز بعد از مورخ ۶ فروردین ۹۸ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می‌باشد.

۱۳- محور طرود-معلمان، واقع در استان سمنان، از مورخ ۸ فروردین ۹۸ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می‌باشد.

۱۴- محور شوشتر - چغازنبیل، واقع در استان خوزستان، از مورخ ۱۰ فروردین ۹۸ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می‌باشد.

۱۵- محور اهواز – شوش، واقع در استان خوزستان، از مورخ ۱۸ فروردین ۹۸ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می‌باشد.

۱۶- محور دره شهر - پلدختر، واقع در استان ایلام، از مورخ ۱۱ فروردین ۹۸ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می‌باشد.

۱۷- محور پلدختر - کوهدشت، واقع در استان لرستان، از مورخ ۱۲ فروردین ۹۸ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می‌باشد.

۱۸- محور کمربندی دهلران، واقع در استان ایلام، از مورخ ۱۲ فروردین ۹۸ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می‌باشد.

۱۹- محور کمربندی بستان، واقع در استان خوزستان، از مورخ ۱۳ فروردین ۹۸ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می‌باشد.

۲۰- محور نهاوند – نورآباد، واقع در استان همدان، از مورخ ۱۶ فروردین ۹۸ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می‌باشد.

۲۱- محور اهواز - آبادان، واقع در استان خوزستان، از مورخ ۲۰ فروردین ۹۸ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می‌باشد.

۲۲- محور بستان - چذابه، واقع در استان خوزستان، از مورخ ۲۰ فروردین ۹۸ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می‌باشد.

ممنوعیت تردد به دلیل عملیات کارگاه جاده‌ای

آذربایجان شرقی

۱- آزاد راه تبریز – زنجان، واقع در استان آذربایجان شرقی، از مورخ ۲۵ فروردین تا ۲۵ تیر ۹۸، از ساعت ۸ الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات احداث پل خط راه آهن، کیلومتر ۹۰۰+۴۲ الی ۵۰۰+۴۳، یک لاین از محور به صورت مقطعی مسدود بوده، و تردد با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

خراسان جنوبی

۱- محور قاین-بیرجند (محدوده سه راهی جاده روستای خشک)، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۵ فروردین لغایت ۳۰ مرداد ۹۸، ساعت ۶ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات تقاطع غیر همسطح سه راهی خشک، کیلومتر ۷ الی ۹، محدوده اجرای عملیات مسدود بوده و تردد از کنار گذر احداثی با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

خراسان رضوی

۱- محور نیشابور-سبزوار (و بالعکس)، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۴ فروردین لغایت ۳۱ فروردین ۹۸، ساعت ۹ الی ۱۶، به دلیل اجرای عملیات تعمیر لوپ سنسور تردد شماری، کیلومتر ۵۳۰+۸ الی ۹۳۰+۸، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور حکم آباد-انداده، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۴ فروردین لغایت ۲۴ تیر ۹۸، ساعت ۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت و لکه گیری هندسی، کیلومتر ۰۰+۰ الی ۵۰۰+۳۷، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور سبزوار-بردسکن، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۴ فروردین لغایت ۲۴ تیر ۹۸، ساعت ۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت و لکه گیری هندسی، کیلومتر ۰۰+۰ الی ۰۰+۵، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌گردد.

۴- محور سبزوار -دوغایی، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۴ فروردین لغایت ۲۴ تیر ۹۸، ساعت ۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت و لکه گیری هندسی، کیلومتر ۸۰۰+۹ الی ۵۰۰+۲۲، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌گردد.

۲- محور تقاطع سبزوار –حکم آباد-اسفراین، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۴ فروردین لغایت ۲۴ تیر ۹۸، ساعت ۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت و لکه گیری هندسی، کیلومتر ۵۰۰+۳۷ الی ۶۰۰+۳۹، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌گردد.

۱- محور امیدیه – جایزان (میانکوه)، واقع در استان خوزستان، از مورخ ۱۹ فروردین لغایت ۱۵ اردیبهشت ۹۸، به صورت ۲۴ ساعته، به دلیل اجرای عملیات تعمیرات فوری و ترمیم روسازی، کیلومتر ۳ الی ۲۰، محدوده اجرای عملیات مسدود بوده و تردد از محور جایگزین امیدیه-آغاجاری –چم نظامی – جایزان و بالعکس، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور آزاد راه اهواز –سربندر، واقع در استان خوزستان، از مورخ ۲۴ فروردین لغایت ۲۴ اردیبهشت ۹۸، به صورت ۲۴ ساعته، به دلیل اجرای عملیات نصب سامانه توزین در حال حرکت، کیلومتر ۰ الی ۵۰۰+۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

زنجان

۱- آزاد راه زنجان - قزوین، واقع در استان زنجان، از مورخ ۱۹ فروردین لغایت ۲۰ شهریور ۹۸، روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰، به غیر از روزهای جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات نصب حفاظ بتنی بلوک مفصلی در رفوژ میانی، کیلومتر ۱۰۵ الی ۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

سمنان

۱- محور کمربندی سمنان (غرب به شرق)، واقع در استان سمنان، از مورخ ۲۴ فروردین لغایت ۲۸ فروردین ۹۸، به صورت ۲۴ ساعته، به دلیل اجرای عملیات ایمنی راه (نیوجرسی های مفصلی) جهت ایمن سازی سامانه توزین در حال حرکت، کیلومتر ۹ الی ۱۰، یک لاین از محور در محدوده اجرای عملیات مسدود و تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

کرمان

۱- محور بردسیر - باغین، واقع در استان کرمان، از مورخ ۱۹ فروردین لغایت ۶ اردیبهشت ۹۸، به صورت ۲۴ ساعته، به دلیل اجرای عملیات نصب سامانه توزین در حال حرکت WIM، کیلومتر ۲۰۰+۳۸ الی ۷۰۰+۳۹، محور فوق در محدوده اجرای عملیات مسدود بوده و تردد از لاین مجاور، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.