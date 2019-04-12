تدابیر شدید امنیتی در الجزایر در آستانه تظاهرات مردمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نیروهای امنیتی الجزایر برای ممانعت از برگزاری تظاهرات مردمی که قرار است امروز در پایتخت این کشور صورت بگیرد تدابیر ویژه امنیتی اتخاذ کردند.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، نیروهای امنیتی الجزایر ایست‌ها و موانع امنیتی را در مسیرهای اصلی میان پایتخت و دیگر استان‌های این کشور ایجاد کردند که باعث به وجود آمدن ترافیک شدید در مسیرهای مذکور شده است.

نیروهای امنیتی الجزایر از زمان تعیین رئیس مجلس الامه این کشور به عنوان رئیس جمهور موقت الجزایر در حالت آماده باش به سر می‌برند چرا که این اقدام با مخالفت شدید مردمی رو به رو شده است.

مردم الجزایر قرار است در هشتمین جمعه اعتراضات مردمی به خیابان‌ها بیایند.