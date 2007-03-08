سوریه رویکرد آیت الله خامنه ای را رمز وحدت مسلمانان می داند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سوریه، پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران بعد ازظهر امروز در ادامه سفر خود به سوریه با فاروق الشرع همتای سوری خود دیدار وگفتگو کرد.

معاونان رؤسای جمهور ایران و سوریه ضمن بررسی مسائل مختلف جهان اسلام و منطقه خاورمیانه ، بر استمرار مناسبات برادرانه و راهبردی دو کشور علی رغم وجود توطئه های مختلف دشمنان تاکید کردند.

داوودی در این دیدار ضمن تبریک روز ملی سوریه به سران و ملت این کشور گفت: موقعیت حساس منطقه و نقش مهم جمهوری اسلامی ایران و سوریه ایجاب می کند که دو کشور از راه های مختلف از جمله ارتقای سطح روابط سیاسی واقتصادی، افزایش رفت و آمد مسئولان دو کشور و استمرار رایزنی به تحکیم پیوندهای فی مابین بپردازند.

معاون اول رئیس جمهور کشورمان همچنین تلاش دشمنان مسلمانان برای ایجاد تفرقه بین پیروان دین مبین اسلام را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد : کشورهای اسلامی باید با شناخت عوامل و علل تفرقه ضمن حفظ وحدت به نفع ملت های خود و بالاتر از آن امت اسلامی قدم بردارند.

در این دیدار همچنین فاروق الشرع معاون رئیس جمهور سوریه مناسبات تهران-دمشق را ریشه دار و مستحکم خواند و افزود: طی 27 سال گذشته و با وجود توطئه های مختلف نه تنها هیچگاه روابط دو کشور متزلزل نشده بلکه روز به روز بر عمق آن افزوده شده است.

این مقام سوری دلیل اصلی پایداری روابط راهبردی بین ایران و سوریه را استقلال طلبی و مخالفت با توطئه بیگانگان و اعتماد مقامات دو کشور به یکدیگر دانست.

الشرع با اشاره به سفر اخیرش به تهران ادامه داد در سفر اخیر به تهران و در جریان دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی دریافتم که توجه بیشتر به دیدگاه های ایشان رمز وحدت مسلمانان بوده و سوریه کاملا از این مواضع حمایت می کند.

دکتر داودی و همتای سوری خود در این دیدار ضمن تاکید بر حمایت از دولت مردمی عراق و خروج اشغالگران از این کشور، شناخت و مقابله با عوامل ایجاد اختلافات قومی و مذهبی را تنها راه ایجاد امنیت و آرامش در عراق دانستند .

داوودی پس از ملاقات با معاون اول رئیس جمهور سوریه در ضیافت ناهار رسمی همتای سوری خود که به افتخار هیات عالی رتبه ایران ترتیب داده شده بود شرکت کرد.

زیارت حرم حضرت رقیه و حرم مطهر حضرت زینب دیگر برنامه های سفر امروز معاون اول رئیس جمهور به سوریه خواهد بود.