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۲۳ فروردین ۱۳۹۸، ۱۱:۳۴

امیدواری تونس نسبت به انتقال مسالمت آمیز قدرت در سودان

امیدواری تونس نسبت به انتقال مسالمت آمیز قدرت در سودان

وزارت خارجه تونس با صدور بیانیه ای نسبت به انتقال مسالمت آمیز قدرت در این کشور ابراز امیدواری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه تونس با صدور بیانیه‌ای ابراز امیدواری کرد که قدرت به صورت مسالمت آمیز در سودان منتقل شده تا درخواستهای ملت این کشور در زمینه تحقق آزادی و دموکراسی اجرا شود.

در ادامه این بیانیه آمده است که تونس با توجه بسیار زیاد تحولات سودان را بررسی کرده و مطمئن است که ملت این کشور می‌توانند از این مرحله از تاریخ سودان با امنیت و ثبات کامل عبور کند.

وزارت خارجه تونس بر ضرورت احترام گذاشتن به خواسته ملت سودان و محافظت از امنیت و ثبات این کشور تاکید کرد.

کد مطلب 4588384

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