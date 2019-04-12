احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با توجه به نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، در روز شنبه در اغلب مناطق به جز نوار غربی کشور، شاهد بارش باران خواهیم بود که در مناطقی از جنوب، جنوب شرق، شرق و بخش‌هایی از شمال‌شرق، به شکل رگبار و رعد و برق و همچنین وزش باد شدید موقتی خواهد بود.

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی افزود: شدت بارش در این روز برای استان‌های گلستان، سمنان، خراسان شمالی، جنوب فارس، هرمزگان، جنوب کرمان، نیمه شرقی اصفهان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و بخش‌هایی از خراسان رضوی پیش‌بینی می‌شود که آبگرفتگی معابر و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها در این مناطق دور از انتظار نخواهد بود.

وظیفه تصریح کرد: روز یکشنبه در نیمه شرقی کشور شاهد بارش باران همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی خواهیم بود و این شرایط در روز دوشنبه برای نوار شرقی پیش‌بینی می‌شود و در روز سه‌شنبه نیز محدود به شمال‌شرق و شرق کشور خواهد بود.

وی در مورد دمای هوای تهران در روز شنبه نیز گفت: در روز شنبه (۲۴ فروردین ماه) آسمان تهران نیمه ابری تا ابری، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی می‌شود که پیشینه و کمینه دمای هوا نیز به ۱۹ و ۱۲ درجه سانتیگراد می‌رسد و نسبت به روز قبل خود، در روز یک درجه دما کاهش پیدا می‌کند.