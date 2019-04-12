نخست وزیر انگلیس به بازداشت آسانژ در لندن واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «ترزا می»، نخست وزیر انگلیس در واکنش به بازداشت جولیان آسانژ گفت: بازداشت آسانژ نشان داد در انگلیس کسی فراتر از قانون نیست.

علاوه بر نخست وزیر، جرمی هانت وزیر خارجه انگلیس نیز به بازداشت آسانژ واکنش نشان داده و گفته است: آسانژ یک قهرمان نیست و لنین مورنو رئیس جمهور اکوادور برای حل این اوضاع تصمیم بسیار بزرگی گرفته است.

روز گذشته، پلیس انگلیس اعلام کرد: «جولیان آسانژ»، بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس بازداشت شد.

پلیس انگلیس در این باره ادعا کرد: پس از خروج «جولیان آسانژ» از سفارت اکوادور در لندن، وی بازداشت شده است.

سایت افشاگر ویکی لیکس نیز در این خصوص نوشت: اکوادور به صورت غیرقانونی و بر خلاف قوانین بین المللی به لغو پناهندگی سیاسی وی مبادرت کرد و این امر باعث بازداشت وی شده است.

بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس دوشنبه ۷ آبان سال ۹۷ اعلام کرده بود: اکوادور به دنبال پایان دادن به پناهندگی سیاسی و تحویل من به آمریکا است. اکوادور می‌خواهد پناهندگی سیاسی من را لغو کرده و زمینه تحویل من به واشنگتن را فراهم سازد.

«جولیان آسانژ» بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس طی شش سال گذشته در سفارت اکوادور در لندن بصورت پناهنده اقامت داشته و چندی پیش برخی رسانه‌ها از احتمال استرداد وی به آمریکا یا انگلیس خبر داده بودند.

سایت افشاگر ویکی لیکس طی چند سال گذشته اسناد و گزارش‌های مستند متعددی را علیه سیاست‌ها و اقدامات رهبران آمریکایی منتشر نموده بود و حال گفته می‌شود بازداشت آسانژ به درخواست آمریکا صورت گرفته است.