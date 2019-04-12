اطراف اکثر چاههای نفت در منطقه غرب کارون را آب فرا گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر بیژن زنگنه در گفتگو با بخش خبری ساعت ۹ سیمای جمهوری اسلامی ایران، با بیان اینکه برخی عمداً تبلیغ می‌کنند که دولت و وزارت نفت، مانع آن شده تا آب وارد هور شود که مبادا به تأسیسات نفتی خسارت وارد شود، افزود: اعلام کرده‌اند که وزارت نفت عمداً جریان آب را به سمت واحدهای مسکونی هدایت و به مردم و ساکنان این مناطق خسارت وارد کرده؛ در حالی که این یک دروغ بزرگ است و برخی اوقات هم توسط خود دوستان ما بازنشر می‌شود؛ اما این یک جنگ روانی علیه ملت ایران است.

وزیر نفت گفت: در حال حاضر دور تا دور اکثریت قریب به اتفاق چاه‌های نفت ما در منطقه غرب کارون، به جز محدوده چند صد متری از شعاع تأسیسات نفتی را آب فرا گرفته است؛ بنابراین وزارت نفت مانع ورود آب به محدوده تأسیسات نفتی نشد؛ بلکه ما معتقدیم روال طبیعی اکوسیستم در هورها باید جریان داشته باشد.